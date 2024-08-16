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捐50美元援助烏克蘭 美公民遭俄法院判刑12年

中央社／ 俄羅斯葉卡捷琳堡15日綜合外電報導

美俄雙重國籍公民卡列琳娜（Ksenia Karelina）因為捐錢給支持烏克蘭的慈善組織，遭俄羅斯法院認定叛國，今天被判處12年有期徒刑。

路透社報導，洛杉磯水療SPA館員工卡列琳娜在葉卡捷琳堡市（Yekaterinburg）接受閉門審判時認罪。

今年7月，「華爾街日報」（The Wall StreetJournal）記者格什科維奇（Evan Gershkovich）也是在同一處法院被同一位法官認定犯下間諜罪。

法院表示，調查人員發現，卡列琳娜在2022年2月24日，也就是俄羅斯全面入侵烏克蘭的第1天，「為了一個烏克蘭組織的利益而轉帳」，而這筆錢隨後被烏克蘭武裝部隊用於購買戰術醫療物品、裝備、彈藥等。

卡列琳娜曾捐款51.8美元（約新台幣1680元）給紐約的慈善機構Razom（烏克蘭語：一起）。該機構向烏克蘭孩童與老人提供人道援助，但否認提供任何軍事援助給基輔。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）形容對卡列琳娜的刑罰太殘忍，並表示美方會繼續尋求提供領事協助，以及敦促俄國放人。

柯比告訴記者：「這完全是在殘忍報復，捐50美元左右來嘗試緩解烏克蘭人民的痛苦，把這種行為稱作叛國，實在荒謬。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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