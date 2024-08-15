烏克蘭攻入俄國庫斯克州 俄軍：已奪回克魯佩茨村
烏克蘭部隊上週開始跨境攻入俄羅斯邊境的庫斯克州（Kursk）並占領許多村落後，俄羅斯國防部今天表示，俄軍已經奪回庫斯克州的克魯佩茨村（Krupets）。
法新社報導，俄羅斯國防部指出，俄軍已經「徹底摧毀敵軍，並且重拾克魯佩茨村」。
俄國國防部提到，俄軍正持續「擊退烏克蘭武裝部隊的意圖入侵」。烏克蘭這波攻勢始於8月6日。
烏克蘭持續跨境攻入庫斯克州之際，俄羅斯國防部還說會調度更多部隊，以保衛同樣位在俄國邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod）。
俄國國防部長貝洛索夫（Andrei Belousov）表示，俄軍已經備妥「具體行動」，以保衛貝爾哥羅德州免受烏克蘭攻擊，其中包括「增派部隊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言