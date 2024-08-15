烏克蘭挺進庫斯克將設戰略緩衝區 防俄羅斯攻擊

烏克蘭軍隊今天進一步挺進俄羅斯庫斯克（Kursk）地區。基輔方面表示，進軍成果將能讓烏軍設立一個「戰略緩衝區」，目的是保護其邊境區域免受俄羅斯攻擊。

綜合路透社與法新社報導，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間演講中說：「今天我們在庫斯克地區取得良好進展，正在實現我們的戰略目標。」

烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）表示，烏克蘭將在庫斯克建立一個「緩衝區」，防止俄羅斯跨境襲擊。

克利孟科說，建立「緩衝區」的目的是「保護我們的邊境社區免受敵人的日常攻擊」。

鄰近的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）已疏散1萬1000人，當地已宣布進入緊急狀態。州長警告由於烏克蘭發動砲擊和無人機攻擊，情況「極其困難」。

烏克蘭軍隊是在8月6日進入庫斯克地區，占領了數十個定居點，這是自二戰以來外國軍隊對俄羅斯領土最大規模的攻勢。