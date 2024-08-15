烏軍續攻俄境 紐時：俄分兵回防

烏克蘭軍方上周入侵俄羅斯西部的庫斯克州後持續攻勢，目前宣稱掌控超過七十個定居點，位於隔壁的貝爾哥羅德州也進入了緊急狀態。美國總統拜登十三日表示，俄羅斯總統普亭陷入真正的困境，並指美烏兩國官員正保持聯繫。

繼十二日稱控制庫斯克州約一千平方公里俄羅斯領土後，烏軍總司令瑟爾斯基十三日跟澤倫斯基視訊通話時又宣稱，已在過去二十四小時控制了超過四十平方公里，「烏克蘭部隊繼續在庫爾斯克州境內作戰，我軍今天在不同方向推進了一到三公里」。瑟爾斯基還重申了澤倫斯基所說的內容，即七十四個定居點現在烏克蘭的控制之下。

在庫斯克州相鄰的貝爾哥羅德州，州長葛拉特卡夫宣布進入緊急狀態。他說，烏軍持續進行攻擊，局勢依然極其艱難和緊繃，「因此我們決定，從今天開始，整個貝爾哥羅德州進入州緊急狀態，隨後籲請政府宣布進入聯邦緊急狀態」。

美國總統拜登十三日表示，他在過去六到八天裡，每四、五個小時就會聽取一次有關烏克蘭行動簡報，並首度發表實質性評論時指出，「這給普亭帶來了真正的困境」。

不過，白宮表示，烏克蘭事前並未通知入侵庫斯克行動。白宮發言人尚皮耶說，華盛頓並未涉及此事，「我們和此事無關」。

紐約時報十四日報導，美烏兩國官員都表示，俄羅斯已開始從烏克蘭撤回一些軍隊，試圖擊退烏軍入侵庫斯克攻勢，但目前還不清楚此舉對戰況是否有什麼影響。

分析家指出，烏克蘭攻勢的目標之一，就是將俄軍從烏克蘭境內的前線引開，幫烏軍解危。然而，俄軍最新的調動是否符合烏軍目標，仍難判斷。沒有跡象顯示俄方已從烏東調派軍隊，當地俄軍最近幾個月一直在穩定推進。