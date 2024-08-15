烏克蘭大反攻 拜登：普亭陷真正困境

烏克蘭軍方上周突襲俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）後持續進攻，目前據稱已掌控當地74座村莊。美國總統拜登13日表示，俄羅斯總統普亭目前陷入真正的困境，稱美國與烏克蘭官員正保持聯繫。

路透報導，8月6日凌晨，約1,000名烏克蘭軍隊駕駛戰車和裝甲車闖入俄羅斯邊境。一名美國官員13日晚間表示，烏克蘭入侵庫斯克的目的，似乎是要迫使俄羅斯從烏克蘭回防，以捍衛俄羅斯領土免受跨境攻擊。

拜登抵達紐奧良回覆記者提問時表示，過去六到八天，他每4、5個小時就會聽取一次有關烏克蘭行動的簡報。他拜在首次對這項行動發表實質性評論時說，「這給普亭帶來了真正的困境」，這項行動似乎讓俄羅斯人措手不及。

白宮表示，烏克蘭並未在事前通知對俄羅斯庫斯克地區的入侵行動。白宮發言人尚皮耶在空軍一號告訴記者說，華盛頓並未涉及這項行動。她表示，「我們和此事無關」，「我們沒有涉入。」

俄羅斯邊境的貝爾哥羅德州（Belgorod），已宣布進入緊急狀態，州長稱烏克蘭軍隊持續進行攻擊。

天空新聞台14日報導，貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫在社群媒體「紙飛機」發布的影像表示，「貝爾哥羅德州局勢依然極其艱難和緊繃」。