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「局勢極其艱困」…俄國貝爾哥羅德州不堪烏軍轟炸 州長宣布進入緊急狀態

中央社／ 莫斯科14日綜合外電報導
俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長今天宣布進入緊急狀態，他說，在烏克蘭的轟炸下，邊境地區局勢「極其艱困」。路透資料照
俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長今天宣布進入緊急狀態，他說，在烏克蘭的轟炸下，邊境地區局勢「極其艱困」。路透資料照

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長今天宣布進入緊急狀態，他說，在烏克蘭的轟炸下，邊境地區局勢「極其艱困」。

州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）在Telegram上表示：「由於烏克蘭武裝部隊的砲擊，我們貝爾哥羅德州的局勢仍然極其艱困和緊張。房屋被毀，平民死傷。」

他說，今天起，「全州將進入緊急狀態，之後再向政府委員會請求宣布聯邦緊急狀態」。

貝爾哥羅德與烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）接壤，毗鄰庫斯克州（Kursk）。烏克蘭在庫斯克發動了自第二次世界大戰以來，對俄羅斯領土最嚴重的跨境攻擊。

葛拉特卡夫表示，貝爾哥羅德也遭到烏克蘭無人機攻擊。

「貝爾哥羅德兩個聚落遭到烏克蘭武裝部隊無人機攻擊。沒有人員傷亡。」

「在舍別基諾區（Shebekino），一棟公寓樓遭到無人機多次攻擊，導致一棟公寓著火，樓板倒塌，天然氣供應管線也受損。」

庫斯克州州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）上週在烏軍入侵後宣布進入緊急狀態，他說，烏軍已深入庫斯克至少12公里，占領28個城鎮和村莊。

俄羅斯總統普亭12日下令軍隊「驅逐」進入俄羅斯領土的烏克蘭軍隊。

史米爾諾夫與普亭會面時表示，俄烏戰爭爆發以來，已有約12萬1000人逃離庫斯克。這場戰爭已造成至少12名平民死亡，另有121人受傷。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

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