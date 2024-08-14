反攻奏效！俄羅斯從烏克蘭撤出部分軍力 應對庫斯克州遭攻占

華爾街日報報導，美國官員稱，俄羅斯正在從烏克蘭撤出部分軍力，以應對烏克蘭對俄羅斯領土的進攻。這是基輔發起反攻行動迫使莫斯科重新調整其侵略部署的初步跡象。

這些官員表示，美國仍在設法確定俄羅斯此舉的意義，但未透露美國評估俄羅斯將調動多少軍隊。但美國最新的評估支持烏克蘭官員的說法，他們表示上周對庫斯克州（Kursk）發起的出其不意入侵已將俄軍從烏克蘭引開，而莫斯科在烏克蘭的人力和裝備優勢使其能夠在多個地點穩步推進。

與此同時，烏克蘭派出戰車和其他裝甲車，增援那些占領大片俄羅斯領土、令克里姆林宮震驚的部隊。

自上周發動突襲行動以來，烏軍已推進到俄羅斯境內至少20英里（32公里）處，迅速占領防守薄弱的邊境地區。俄羅斯總統普亭已下令其軍隊和安全部隊驅逐烏軍，但俄羅斯難以做出一致回應。

俄羅斯國防部13日聲稱，參與此次行動的烏軍損失慘重。普亭將此次行動歸咎於以美國為首的西方國家對烏克蘭的支持。

拜登政府表示，他們事先並未收到有關此次行動的警告，並在最近幾天試圖了解烏克蘭的目標。