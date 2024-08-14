反攻奏效！俄羅斯從烏克蘭撤出部分軍力 應對庫斯克州遭攻占
華爾街日報報導，美國官員稱，俄羅斯正在從烏克蘭撤出部分軍力，以應對烏克蘭對俄羅斯領土的進攻。這是基輔發起反攻行動迫使莫斯科重新調整其侵略部署的初步跡象。
這些官員表示，美國仍在設法確定俄羅斯此舉的意義，但未透露美國評估俄羅斯將調動多少軍隊。但美國最新的評估支持烏克蘭官員的說法，他們表示上周對庫斯克州（Kursk）發起的出其不意入侵已將俄軍從烏克蘭引開，而莫斯科在烏克蘭的人力和裝備優勢使其能夠在多個地點穩步推進。
與此同時，烏克蘭派出戰車和其他裝甲車，增援那些占領大片俄羅斯領土、令克里姆林宮震驚的部隊。
自上周發動突襲行動以來，烏軍已推進到俄羅斯境內至少20英里（32公里）處，迅速占領防守薄弱的邊境地區。俄羅斯總統普亭已下令其軍隊和安全部隊驅逐烏軍，但俄羅斯難以做出一致回應。
俄羅斯國防部13日聲稱，參與此次行動的烏軍損失慘重。普亭將此次行動歸咎於以美國為首的西方國家對烏克蘭的支持。
拜登政府表示，他們事先並未收到有關此次行動的警告，並在最近幾天試圖了解烏克蘭的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言