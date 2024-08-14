烏克蘭反攻俄羅斯 澤倫斯基：已拿下庫斯克州74聚落

中央社／ 基輔13日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏國軍隊現在已掌控俄羅斯西南疆庫斯克州的74個聚落。

法新社報導，澤倫斯基表示，「有74個聚落已落入烏克蘭的掌控中。他指出，「儘管歷經艱、辛激烈的戰鬥，本國軍隊在庫斯克州的進展仍持續進行中」。

庫斯克州（Kursk）州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）昨天指出，烏克蘭已控制該州28個聚落。

烏國外交部發言人蒂克希（Georgiy Tykhy）在記者會中說：「俄羅斯越早同意訴諸公正的和平手段…烏克蘭國防軍對俄羅斯的突襲行動就會越快停止。」

蒂克希強調：「烏克蘭沒有興趣接管庫斯克州（Kursk）土地…烏方這些行動絕對合法。」

法新社對華盛頓戰爭研究所（Institute for the Studyof War）提供的資料進行分析後認為，截至昨天為止，烏克蘭至少控制800平方公里庫斯克州土地。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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