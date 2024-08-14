烏持續反攻 俄丟千里領土

烏克蘭軍隊日前跨境突襲俄羅斯西部庫斯克州，烏軍武裝部隊總司令瑟爾斯基十二日稱已控制當地一千平方公里，而且反攻持續進行中。烏克蘭外交部則稱，無意占領俄國土地。

路透報導，瑟爾斯基說，烏軍持續進攻庫斯克州，「目前已拿下約一千平方公里領土」。他對其他細節避而不談。

庫斯克州州長史米爾諾夫說，估計烏軍已控制廿八個據點。史米爾諾夫的說法仍顯示，這是俄國在超過廿九個月戰事以來遭遇重大挫敗之一。

華盛頓郵報指出，這是俄國二戰後首度遭遇軍事入侵。俄國總統普亭說，烏軍此次越境攻擊是「重大挑釁」，還說基輔目的是扭轉在和談中的地位。

烏克蘭總統澤倫斯基表示，突襲是為了烏克蘭安全，庫斯克州自六月起被俄軍用作攻擊烏克蘭的據點，次數約二一○○次。他說，「如果普亭這麼想打仗，必須迫使俄國求和」。

烏克蘭外交部發言人蒂克希表示無意占領俄羅斯領土，「與俄羅斯不同，烏克蘭不需要其他人的財產。烏克蘭對奪取庫斯克地區不感興趣，但我們希望保護人民」。

烏克蘭前國防部長札戈羅德紐克分析，突襲庫斯克目標應該是把俄軍調離烏東前線，分散其注意力和資源。

俄核彈頭 長年對準歐

另據英國金融時報引述西方消息人士展示的文件指出，俄羅斯已訓練其海軍用戰術性核飛彈或常規彈頭，來襲擊橫跨歐洲的北約國家目標。這些文件出自二○○八年至二○一四年，裡頭列出俄方潛在打擊目標的地圖為展示用而非作戰用途。但分析家說，若與俄國爆發衝突，俄軍這些襲擊恐讓歐洲各地的北約資產立即陷入險境。

這些文件早在俄國全面入侵烏克蘭前就已作成，但至今的俄烏戰事已令核武相關討論再度浮上檯面。