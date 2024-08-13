突襲俄羅斯，烏克蘭意欲何為？

俄羅斯發動侵烏戰爭以來，首次有烏克蘭正規軍開進俄羅斯本土。西方專家普遍認為，這是烏克蘭方面開始採用新策略的跡象，不過，也有人認為此舉暗藏著極大的風險。

在談到過去幾天俄羅斯西部庫爾斯克地區的最新局勢時，美國新罕布什爾大學教授斯賓德爾（Jen Spindel）表示，在如何抵禦俄羅斯入侵的問題上，烏克蘭可能已經為轉變戰略邁出了「第一步」。她在接受德國之聲專訪時表示：「烏克蘭不能再像過去兩年那樣應對這場戰爭了，畢竟他們沒有足夠的兵員和武器。」

而這種戰略轉變，也恰恰是斯賓德爾今年五月在《外交事務》發表的一篇文章中提出的觀點，她和她的同事在這篇文章中寫道：「這應當是一場拖垮對方的戰爭，而不是和對方硬碰硬的戰爭。」斯賓德爾認為，烏克蘭應採用所謂「不對稱」的作戰方式，即不要和在許多方面佔據優勢的俄軍正面作戰，而是應當採用符合烏克蘭兵力和武裝配給狀況的戰術。而庫爾斯克目前發生的一切，似乎正是這種戰術的體現。斯賓德爾說：「烏克蘭的做法顯示，俄羅斯的領土並不是禁區，對俄羅斯領土展開攻擊，可以轉移俄軍兵力，讓他們無法繼續對烏克蘭領土狂轟亂炸。」

烏克蘭為何要進攻庫爾斯克？

烏軍對庫爾斯克發動進攻一周以來，基輔一直對此事三緘其口。迄今為止，澤連斯基也只是說「要讓戰場轉移到侵略者家中。」一名烏克蘭高級軍官周末對法新社表示，數千名烏軍士兵參與了此次行動。目的是分散俄軍兵力，動搖軍心。本周一，烏軍總司令西爾斯基（Olexandr Syrskij）首次就庫爾斯克戰局發表評論，他說，烏軍已經控制了大約一千平方公里的俄羅斯領土。

俄羅斯總統普亭也在周一再度就庫爾斯克局勢發表講話：「敵人試圖改善他們未來的談判地位。」他表示，烏克蘭的企圖不會得逞，現在俄羅斯的當務之急是將烏克蘭軍隊趕出邊境。

來自俄羅斯的消息稱，八月六日，烏克蘭軍隊開進庫爾斯克地區，並在短時間內向縱深推進了至少十公里。一些媒體報導稱，烏克蘭軍隊已經進入俄羅斯境內縱深三十公里地區，並佔領了一些小村莊。據稱，前線的局勢變化很快。俄羅斯國防部宣稱，烏克蘭軍隊的挺進行動已經被制止，目前戰鬥主要集中在邊境地帶的兩個小片區域內。不過，莫斯科方面顯然對失去庫爾斯克核電站的控制感到擔憂，但另一方面，按照俄羅斯媒體的說法，烏軍目前距離核電站還有三十公里。

這是烏克蘭正規軍首次攻入俄羅斯本土。2023年，曾有親烏克蘭的小股俄羅斯反叛武裝從烏克蘭境內短暫攻入俄羅斯的別爾哥羅德地區。

專家：「有利於提振士氣，但對戰爭本身並無意義」

奧地利軍事歷史學家萊斯內爾上校（ Markus Reisner）對德國之聲表示，此次突襲行動是烏方經過縝密策劃後發起的行動，也說明了俄羅斯偵察工作的徹底失敗。他表示，在信息戰方面，基輔獲得了全面勝利，因為全世界的眼光都集中到了庫爾斯克，而俄軍在頓涅茨克地區取得的緩慢進展卻不再有人關注。如果烏克蘭能夠在庫爾斯克長期駐守，那麼俄羅斯方面就將被迫調整軍事布局。這樣烏軍在頓涅茨克地區的壓力就會有所緩和。

柏林歐洲外交關系理事會軍事問題專家格萊瑟爾（Gustav C. Gressel）對庫爾斯克的戰局並不樂觀。庫爾斯克行動開始數天後，他為德國之聲撰寫的一份分析中寫道：「此次行動有利於鼓舞士氣，但對戰爭本身並無意義。 他表示，沒有跡象顯示，俄軍會從烏克蘭東部撤軍而去阻擊庫爾斯克的烏克蘭軍隊。儘管目前有一些未經證實的報告指出，俄羅斯已將烏克蘭東北部的部分軍隊調防至庫爾斯克，但格萊瑟爾仍認為：「將戰線延長至俄羅斯境內，受益者首先是俄羅斯，因為這會使烏克蘭的兵力進一步被分散。」

不過，受訪專家們也表示，烏克蘭此次出兵庫爾斯克可能也有其他的目的，例如，正如普亭所評估的那樣，烏克蘭是為了改善未來的談判地位。德國記者「烏克蘭通」施耐德迪特（Winfried Schneider-Deters）認為，此次行動一方面可以提振烏克蘭士氣，畢竟過去兩年多來他們已經厭惡了堅守戰壕的消耗戰。對這些士兵來說，現在能夠攻入敵國領土，無疑是一件揚眉吐氣的好事情。

施耐德迪特表示：「烏克蘭領導層可能也是為了向西方展示，烏克蘭還沒有到無力還手的地步，只要西方繼續提供武器，烏克蘭就有機會贏得戰爭。」

美國和其他盟友怎麼說？

施耐德迪特認為，此次對庫爾斯克的突襲「是個重大轉折」，而且是一個「早就應當採取的行動」。他表示，此前以美國為首的西方國家，為了避免事態擴大，想必一直在阻止烏克蘭採取類似的行動。施耐德迪特表示，烏克蘭現在力排眾議，果斷採取行動，是一個正確的決定。

華盛頓、柏林以及其他西方國家政府一直禁止烏克蘭用援烏武器進攻俄羅斯本土。直到2024年5月，俄軍發動對哈爾科夫的攻勢之後，西方才解除了相關禁令。但禁令並非完全解禁，一些武器僅限於在俄烏邊境地帶使用，而美製ATACMS戰術導彈則只可用於打擊烏克蘭被佔領土上的目標。

迄今為止，美國對烏克蘭發起的庫爾斯克行動只做出了審慎的回應。美國新罕布什爾大學教授斯賓德爾表示，為了緩解事態，華盛頓和基輔高層之間最近想必通了很多次電話。

中國表態：呼籲各方「降溫」

周一，當被問及庫爾斯克最新事態時，中國外交部發言人表示：「中方在烏克蘭問題上的立場是一貫的、明確的，呼籲各方遵守局勢降溫『三原則』，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火。中方將繼續同國際社會保持溝通，為推動危機政治解決發揮建設性作用。」

兩年前，俄羅斯發動侵烏戰爭，遭到來自同美國和西方國家的一致譴責，但中國方面始終未對俄羅斯的侵略行徑予以譴責，而是宣稱保持中立，並強調不會向交戰任何一方提供致命武器。

但事實上，中國一直是俄羅斯在政治和經濟層面上的親密盟友，北約甚至指責中國是俄烏戰爭「決定性的推動者」。去年，中國曾發布一份呼籲「政治解決爭端」的和平計劃，但西方國家認為，中方的建議旨在讓俄羅斯得以保留烏克蘭被佔領土。

烏軍會推進多遠？

斯賓德爾認為，烏軍的目標並不是要一直挺進到莫斯科，因為這對任何一方都沒有好處。此外，烏軍向俄羅斯挺進的越縱深，後援被截斷的風險也就越大。斯賓德爾說，為了達到目的，烏軍並不需要過多向縱深挺進，「而只需要抵達俄軍儲備兵力和武器的地區。」她表示，如果今後幾天內，俄羅斯方面不能做出「強有力的回應」，烏克蘭方面則可以嘗試進攻俄羅斯境內更多的目標。此外，有跡象顯示，俄羅斯原本計劃從烏克蘭北部發起攻勢，至於俄方現在是否會推遲此次攻勢，還有待觀察。

斯賓德爾說，烏克蘭需要控制尺度，也要顧及西方盟友的感受。她說，此次突襲庫爾斯克足以構成一次意圖清晰的攻擊俄羅斯的行動，但還不足以引發各方對更大規模行動的擔憂。斯賓德爾表示，她不認為此次行動能夠給整個戰爭帶來很大的變化。她表示，烏軍今後可能還會發起更多的突襲行動，目的就是要打亂俄羅斯的陣腳。

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