烏克蘭外交部發言人13日在記者會上表示，烏軍入侵俄羅斯的庫斯克州，目的在於阻止俄軍派出額外增援到烏東的頓巴斯前線，並讓俄軍停止從庫斯克州跨境打擊烏克蘭。

到目前為止，基輔對此次行動的目標基本上一直三緘其口。基輔獨立報報導，烏克蘭外交部發言人泰克伊（Heorhii Tykhyi）表示，「不同於俄羅斯，烏克蘭不尋求奪取領土，我們希望保護我們人民的生命」。

泰克伊指出，「我想提醒你們，自今年夏季開始以來，烏克蘭的蘇梅州已經成為襲擊的目標，從庫斯克州發射了超過2000次打擊，使用多管火箭系統、迫擊砲、無人機、255枚導引炸彈和一百多枚飛彈」。

泰克伊表示，「不幸的是，烏克蘭沒有足夠能力，利用本身擁有的武器進行長程打擊，保衛自己免於這種恐怖。因此，有必要在烏克蘭武裝部隊的幫助下，制止俄軍從這些邊境地區打擊烏克蘭」。

泰克伊還表示，入侵庫斯克還有助防止俄羅斯「將額外部隊轉移到頓內次克州，並讓俄羅斯軍事後勤複雜化」。

另根據Politico的報導，烏克蘭總統澤倫斯基在12日晚間的夜間全國講話表示，烏軍入侵是為了阻止俄軍越過邊境對烏克蘭開炮，以及抓捕戰俘。

澤倫斯基表示，烏克蘭正瞄準「俄軍對我們蘇梅州發動打擊的地區」，並指自6月1日以來，從俄羅斯庫斯克州發射了將近2100枚砲彈。他說，「因此，我們的行動純粹是烏克蘭的安全問題」。

澤倫斯基聲稱，「在他們所在之處、從他們發起攻擊之處摧毀俄羅斯恐怖分子，這樣才公平」。他還說，烏克蘭的戰略也能「補充」戰俘「交換儲備」，讓基輔能夠「換回我方所有被俄羅斯囚禁的人」。