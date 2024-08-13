祕密文件揭露：俄羅斯已訓練海軍 擬以核武打擊歐洲國家

英國金融時報引述西方消息人士展示的文件指出，俄羅斯已訓練其海軍用戰術性核飛彈或常規彈頭，襲擊橫跨歐洲的北約國家目標。這些文件出自2008年至2014年，裡頭列出俄方潛在打擊目標的地圖為展示用而非作戰用途。但分析家說，若與俄國爆發衝突，俄軍這些襲擊恐讓歐洲各地的北約資產立即陷入險境。

美國新聞周刊引述金融時報報導，俄國波羅的海艦隊大部分的目標鎖定在挪威、德國的據點，包括挪威在卑爾根的大型海軍基地。俄國北方艦隊瞄準的目標則包括英格蘭西北部的一座潛艦船塢。

這些文件早在俄國2022年全面入侵烏克蘭前就已作成，但近兩年多的俄烏戰事已令核武相關討論再度浮上檯面。俄國總統普亭今年稍早聲稱，他不排除調整俄國規範何種情境會使用核武的相關準則。

前述祕密文件指稱，俄國海軍能發動突如其來且先發制人的打擊和大規模飛彈襲擊，俄國軍官也強調發動初期核武攻擊的效益。前北約官員阿爾貝克說，「他們希望對俄國使用核武的恐懼，成為解鎖西方默許的魔法鑰匙」。