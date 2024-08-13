快訊

「直接叫律師告他」柯文哲直言不必對質端木正 黃珊珊明赴北檢提告

「房地產教父」淪色狼？正義姊抓包北捷當眾偷拍 臉書被灌爆本人親發聲

PPI增幅低預期！美早盤股債齊揚 輝達衝高2%為美銀反彈首選股

烏克蘭襲擊俄羅斯領土、俄軍加強進犯烏東 單日戰鬥次數創新高

中央社／ 基輔13日綜合外電報導
圖為烏克蘭軍人朝向俄羅斯領土開砲。 法新社
圖為烏克蘭軍人朝向俄羅斯領土開砲。 法新社

烏克蘭軍方今天表示，過去24小時，俄軍加強在烏克蘭東部波克羅夫斯克（Pokrovsk）前線的攻勢，寫下當地一週內單日戰鬥次數最多的一天。

路透社報導，俄烏在烏東交火加劇之前，烏克蘭發動令俄羅斯措手不及的跨境突襲並挺進俄羅斯庫斯克州（Kursk），若干軍事專家把烏克蘭此舉視為意圖牽制俄軍在烏東的主要攻勢。

過去數月以來，俄軍持續向基輔當局控制的後勤重鎮波克羅夫斯克挺進，並且憑藉著兵力上的優勢，逐漸步步進逼。

據烏克蘭武裝部隊總參謀部發布的每日戰報，波克羅夫斯克前線爆發52次戰鬥，比過去一週通報的每天28次至42次明顯增加。

而烏克蘭空軍今天表示，俄羅斯連夜派出38架攻擊無人機襲擊烏克蘭，並朝烏克蘭發射兩枚「伊斯坎德-M」（Iskander-M）彈道飛彈。

烏克蘭空軍透過即時通訊軟體Telegram發文指出，38架攻擊無人機當中的30架在烏克蘭8個州的上空被擊落。至於未被擊落的8架攻擊無人機，情況不明。

自從烏克蘭入侵俄羅斯庫斯克州以來，莫斯科已加強打擊與庫斯克州接壤的烏國北部蘇米州（Sumy）。而在烏國北部切爾尼戈夫州（Chernihiv），州長曹斯（Vyacheslav Chaus）則說，民間基礎設施遇襲，所幸無人傷亡。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

烏軍持續反攻！俄國慘丟1000平方公里領土 二戰後首遭軍事入侵

反攻俄國領土 烏克蘭總司令：掌控1000平方公里

藍委批消防署耗資2.8億重購消防無人機 消防署晚間火速回應了

俄羅斯：烏克蘭深入庫斯克地區 企圖分散俄兵力

相關新聞

烏克蘭喊話俄羅斯：用和平換取停止跨境攻勢 沒興趣接管領土

烏克蘭今天表示，俄羅斯越早同意「公正的和平」，就會越快停止跨境突襲。法新社分析指出，截至昨天為止，烏克蘭已經控制俄羅斯西...

祕密文件揭露：俄羅斯已訓練海軍 擬以核武打擊歐洲國家

英國金融時報引述西方消息人士展示的文件指出，俄羅斯已訓練其海軍用戰術性核飛彈或常規彈頭，襲擊橫跨歐洲的北約國家目標。這些...

烏克蘭襲擊俄羅斯領土、俄軍加強進犯烏東 單日戰鬥次數創新高

烏克蘭軍方今天表示，過去24小時，俄軍加強在烏克蘭東部波克羅夫斯克（Pokrovsk）前線的攻勢，寫下當地一週內單日戰鬥...

烏軍入侵俄西南疆…粉碎普亭說詞 分析：前線獲喘息「和談可能擁籌碼」

烏克蘭出其不意入侵俄羅斯西南疆庫斯克州。分析認為，這將迫使俄軍從已有斬獲的烏東頓內茨克州前線轉進而重新部署。倘若烏軍守住...

跨境進攻！澤倫斯基請求在俄開火「西方軍援長程飛彈」 傳英美拒絕

烏克蘭軍隊日前跨境突襲俄羅斯西部的庫斯克州，烏軍總司令瑟爾斯基12日宣稱已控制1000平方公里，攻勢正持續進行。烏克蘭總...

普亭：烏克蘭占俄領土圖增談判籌碼 將給「相對回擊」

俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)12日表示，烏克蘭發動俄烏戰爭爆發以來，對俄羅斯領土最大規模的攻擊，目標是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。