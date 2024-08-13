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鞏固庫斯克戰果與力挽烏東頹勢 烏克蘭陷兩難

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

烏克蘭6日從東北部打入俄國境內庫斯克地區，一掃過去數月戰線失利陰霾振奮士氣，卻也陷入兩難－鞏固庫斯克戰果需再投入大量軍力與資源，但烏東戰線卻難擋俄軍進攻。

華爾街日報採訪烏克蘭的庫斯克攻勢指出，烏軍戰車開砲擊毀龍牙（混凝土製成的金字塔型戰場阻絕設施）後，裝甲縱隊迅速從縫隙突穿，這一線的俄國守軍大部分是義務役，很快就被擊潰而逃跑或投降，讓俄國嘗到自二戰結束以來最大的境外入侵。

無線電呼號Yanyk的33歲烏軍排長說：「俄國兩年半來，在這裡幾無修築防線。」

烏克蘭這次庫斯克逆襲，與前次2022年秋天在哈爾科夫閃擊成功收復大量失土非常類似。烏軍總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）今天表示，他們現在掌控約1000平方公里的俄國領土。

在幾天之內奪下20多個村莊，讓烏克蘭士氣振奮。不過軍事分析圈質疑，考量俄軍在整個俄烏前線其他大部分地方的人力和武器優勢，烏軍動能還能維持多久不無疑問。

一些參與庫斯克逆襲的烏軍士兵表示，他們是從人力已然吃緊的烏東戰線所調來，顯示基輔兵力已捉襟見肘。

藉由跨境逆襲，烏克蘭可逼俄軍抽調兵力以緩解烏軍在烏東前線的壓力，但開闢新戰線也會讓烏軍前線變得更單薄。

儘管庫斯克戰況熾烈，俄軍在烏東仍取得進展，逼近頓內茨克（Donetsk）烏軍後勤樞紐兼交通中轉站的波克羅夫斯克（Pokrovsk,也稱紅軍城），並持續攻擊頓巴斯戰略要地察蘇夫雅（Chasiv Yar）。

烏克蘭的最終盤算尚不清楚。但英國艾克斯特大學（University of Exeter）國安高級講師布拉格登（DavidBlagden）表示，無論是尋求在庫斯克擴大或鞏固現有戰果，都將面臨權衡。

布拉格登說：「保持攻勢並鞏固奪佔土地所需的人員、裝備、後勤需求巨大，尤其是在補給線拉長下。」

退役美國陸軍中校、現擔任美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）講授作戰的教授納哥（JohnNagl）表示，鑒於烏克蘭在烏東戰線面臨巨大壓力，他覺得這次庫斯克逆襲的軍事邏輯值得商榷，認為烏克蘭很可能是側重於美國11月大選前，向最重要靠山傳達訊息。

納哥說：「烏克蘭希望外界關注這次逆襲，傳達烏克蘭尚能一戰的訊息。」

他的分析也很快就有佐證。美國共和黨籍聯邦參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）今天訪問基輔，以「傑出、大膽」形容烏軍這次的逆襲，敦促拜登政府應提供烏克蘭更多武器。

在維也納的軍事分析師加迪（Franz-Stefan Gady）指出，庫斯克逆襲的下一階段取決於雙方還有哪些預備兵力及如何使用。

烏克蘭將需部署更多兵力和資源來維持態勢，而俄國則希望趕在烏軍站穩腳根前迅速反攻，徹底投入優勢火力，包括大舉使用滑翔炸彈。

加迪表示，庫斯克逆襲的主要問題在於並未改變烏東戰線的基本態勢－俄軍正在烏東推進，烏軍在當地以人員與武器數量都處劣勢。

他說：「庫斯克作戰需要大量資源，特別是步兵，然而戰線其他地方可能更急需這些。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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