反攻俄國領土 烏克蘭總司令：掌控1000平方公里

中央社／ 基輔12日綜合外電報導

基輔當局近日發起俄烏戰爭爆發以來烏克蘭打進俄羅斯領土的最大規模攻勢，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基今天聲稱，烏軍已掌控俄羅斯庫斯克州大約1000平方公里的領土。

路透社報導，烏克蘭發動跨境反攻7天後，俄羅斯仍在嘗試擊退烏國部隊。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）發布了一段影片，武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）於影片中就戰鬥狀況進行匯報。

他說道：「我們持續於庫斯克（Kursk）地區發動攻勢。目前，我們掌控俄羅斯聯邦大約1000平方公里的領土。」

俄羅斯庫斯克州代理州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）稍早指出，烏克蘭跨境強襲造成的當地平民死亡數已增至12人，傷者增加到121人。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天已經命令俄國軍隊「趕走」烏克蘭部隊，他在跟政府官員進行會議時表示：「當然，國防部的主要任務是將敵人趕出我國領土。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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