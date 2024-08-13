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防烏擴大越境 俄再撤邊境居民

聯合報／ 國際中心／綜合報導

十二日是烏軍越過烏俄邊界襲擊俄羅斯本土滿一周，現由俄軍控制的烏克蘭札波羅熱核電廠冷卻塔十一日發生火災，俄烏兩國歸咎對方所為。國際原子能總署（IAEA）表示，尚未接獲核安影響報告。

IAEA說，未偵測到輻射水準激增現象或對核安造成任何影響。莫斯科任命的地方官員羅戈夫在即時通訊軟體TG寫道，冷卻塔的大火已完全撲滅。他與也是莫斯科任命的札波羅熱地區首長巴里特斯基將這起事件歸咎烏軍。

烏克蘭總統澤倫斯基則在社群媒體反控是俄國占領者在廠內縱火，並指責俄方企圖藉此勒索基輔。

IAEA指稱，派駐該核電廠的該署專家當晚聽到多次爆炸聲後，就看到廠區的北部冒出濃濃黑煙。廠方通報是無人機攻擊其中一座冷卻塔。

另據BBC等外媒報導，俄國十二日撤離第二個毗鄰烏克蘭的邊境地區貝爾哥羅德州居民，已有約一點一萬人暫離家園。該州州長葛拉特卡夫說，當局同日下令在當地展開新一波撤離行動，而此前已從俄國的庫斯克邊境地區撤離逾七點六萬人。

葛拉特卡夫在ＴＧ寫道，敵軍在貝爾哥羅德州的紅亞魯加區邊境相當活躍，為當地居民的安全著想，已開始將該區居民遷移至更安全地點。

對此，中國外交部表示，「北京在烏克蘭問題上的立場一貫、明確，呼籲各方遵守局勢降溫三原則，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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