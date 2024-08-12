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烏克蘭跨境反攻俄領土 庫斯克州長稱增至12死121傷

中央社／ 莫斯科12日綜合外電報導

俄羅斯庫斯克州（Kursk）州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）今天表示，烏克蘭跨境強襲本地造成的平民死亡數已增至12人、傷者增至121人。

法新社報導，史米爾諾夫偕同其他州長與總統蒲亭（Vladimir Putin）召開線上會議，他向蒲亭報告說，截至今天已有12萬1000人離開庫斯克州，或者從該州前線地區撤離，另有超過5萬9000人尚待撤離。

史米爾諾夫指出，庫斯克州合計約2000人的28個定居地，已落入烏克蘭軍隊的掌控中。

蒲亭今天表示，烏克蘭試圖以入侵俄羅斯南方來破壞全國穩定，但基輔此舉不會成功。

蒲亭與高階安全官員和數州州長舉行視訊會議時指出，「烏克蘭武裝部隊的損失正持續大幅增加，包括那些準備好隨時戰鬥的部隊，和敵方持續調動至本國邊境的部隊都是」。

他還強調，烏軍入侵庫斯克州導致當地超過10萬平民撤離，顯示基輔當局企圖藉此阻止莫斯科對烏東頓巴斯（Donbas）地區的攻勢。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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