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烏克蘭軍隊攻入俄領土 北京籲各方遵守降溫三原則

中央社／ 北京12日電
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

俄烏戰爭有新發展，烏克蘭軍隊6日攻入俄羅斯庫斯克州（Kursk）西部地區。對此，北京今天呼籲各方遵守局勢降溫三原則，並稱將繼續為推動俄烏戰爭政治解決發揮建設性作用。

外電報導，烏克蘭近日發起俄烏戰爭爆發以來對俄羅斯領土的最大規模攻勢，雙方軍隊已在庫斯克州激戰多日，俄羅斯西南部區域在援軍抵達前陷入脆弱狀態。

中國外交部發言人今天在官網回應表示，中方注意到有關情況，「中方在烏克蘭問題（俄烏戰爭）上的立場是一貫的、明確的，呼籲各方遵守局勢降溫『三原則』，即戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」。

中國外交部發言人並指出，中方將繼續與國際社會保持溝通，為推動危機（俄烏戰爭）政治解決發揮建設性作用。

俄烏戰爭開打以來，與俄羅斯友好關係「無上限」的中國一直未對俄羅斯做出譴責，並且未參加上個月在瑞士舉行的首次烏克蘭和平峰會。

北京缺席峰會，卻於近日派出中國政府歐亞事務特別代表李輝於7月28日起訪問巴西、南非和印尼，針對俄烏戰爭展開第4輪穿梭外交，為重啟和談累積條件。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）本月1日則對媒體表示，基輔並不希望中國扮演俄烏戰爭中的調停角色，而是希望北京向莫斯科加強施壓，以結束這場長達29個月的戰爭。

澤倫斯基說，「若中國願意，他們可以迫使俄羅斯終止這場戰爭。我不要（中國）充當調解人。我希望北京向俄羅斯施壓，以結束這場戰爭」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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