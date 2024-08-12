烏克蘭札波羅熱核電廠起火 俄烏互指對方所為

俄羅斯軍隊控制下的札波羅熱核電廠冷卻塔發生火災後，基輔和莫斯科昨天互指對方所為。國際原子能總署（IAEA）說尚未有核安影響報告。

烏克蘭、俄羅斯和國際原子能總署都表示，沒有偵測到輻射水準激增現象，或對核安全產生任何影響。

俄國任命的地方官員羅戈夫（Vladimir Rogov）今天在通訊軟體Telegram貼文表示，冷卻塔的大火已「完全撲滅」。

他和俄羅斯任命的札波羅熱地區首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）將這起事件歸咎於「烏克蘭武裝部隊」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群媒體發文說：「俄羅斯占領者在廠內縱火。」並指責俄方企圖「勒索」基輔。

澤倫斯基說：「目前，輻射水準在正常範圍內。」

國際原子能總署表示：「事件對核安的影響，目前尚未有相關通報。」國際原子能總署有派駐專家在札波羅熱電廠。

國際原子能總署在社群平台X貼文指出：「國際原子能總署專家在晚上聽到多次爆炸聲後，看到札波羅熱核電廠北部區域冒出濃濃黑煙。」

國際原子能總署表示，核電廠已向他們報告，「據信無人機今天攻擊其中一座冷卻塔」。