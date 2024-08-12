烏軍深入俄境 迫近庫斯克核電廠

十日是烏軍越過烏俄邊界越境襲擊俄羅斯第五天，烏克蘭總統澤倫斯基當天在夜間演說首度承認，烏軍正在俄國庫斯克地區作戰。他說已與烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基討論關於前線的作戰，「我軍的行動將這場戰爭擴展到侵略者的領土」。

澤倫斯基還說，烏克蘭正證明「自己的確能恢復正義」，並確保對侵略者施加必要壓力。另外，烏國首都基輔十一日雖遭俄軍飛彈空襲，但該市一位高官對法新社表明，越境反擊之舉已大大激勵國內民心士氣。該社記者十一日也目睹幾十輛烏軍裝甲車從俄烏邊境的烏國蘇米地區越境增援。

紐時十日報導說，烏軍目前似乎守住其攻占的俄國庫斯克部分地區、拿下貝爾哥羅德地區一個小村莊，並控制大部分的庫斯克城鎮蘇賈，當地距俄烏邊界約九點七公里。路透十一日引述一位烏克蘭安全高官報導，這次越境反攻的烏軍兵力有數千人，旨在藉由暴露俄方弱點擾亂俄國。

俄軍十一日則說，已使烏軍機械化部隊在庫斯克西部地區幾個地方暫停推進，並在距俄烏邊界最遠到卅公里的幾個區域對烏軍部隊及其裝備發動還擊。俄軍對入侵烏軍兵力的說法則是約一千人。

俄國為此已從其邊境地區撤離至少七點六萬人，其核能機構十日警告，戰區附近的庫斯克核電廠面臨直接威脅。

華盛頓郵報及美媒「野獸日報」報導，幾名俄國軍事部落客和支持發動侵烏戰爭的社群媒體ＴＧ頻道指稱，庫斯克州庫查托夫市政府九日說，烏軍正接近全俄最大核電廠之一的庫斯克核電廠。

國際原子能總署九日聲明，正關注有關最近事態發展的報導，並向衝突雙方開放溝通管道；該核電廠周邊出現重大軍事活動，敦促相關各方保持克制。