快訊

山神颱風最快今晚生成！最新路徑曝光 周四起慎防大雨

貨機起飛突然故障...日本成田機場緊急封閉跑道 消防車一旁待命

民眾黨深陷政治獻金申報疑雲 柯文哲明午親上火線釋疑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

澤倫斯基首認攻俄羅斯！烏飛彈殘骸落庫斯克釀13傷 當局撤離平民

中央社／ 基輔11日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基昨天首度承認，烏國軍隊向俄羅斯邊境庫斯克州發動突襲攻勢，俄國官員則指稱，被擊落的烏克蘭飛彈殘骸今天造成當地13人受傷，當局趕緊將平民撤離危險地區。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基昨天首度承認，烏國軍隊向俄羅斯邊境庫斯克州發動突襲攻勢，俄國官員則指稱，被擊落的烏克蘭飛彈殘骸今天造成當地13人受傷，當局趕緊將平民撤離危險地區。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基昨天首度承認，烏國軍隊向俄羅斯邊境庫斯克州發動突襲攻勢，俄國官員則指稱，被擊落的烏克蘭飛彈殘骸今天造成當地13人受傷，當局趕緊將平民撤離危險地區。

路透社報導，基輔當局近日發起俄烏戰爭爆發以來烏克蘭打進俄羅斯領土的最大規模攻勢，雙方軍隊於俄國庫斯克州（Kursk）激戰已來到第6天，俄羅斯西南部區域在援軍抵達之前陷入脆弱的狀態。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於昨晚的視訊演說中表示，他已跟烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）討論這次攻擊行動。

澤倫斯基說道：「我今天收到瑟爾斯基總司令呈交的數份報告，內容關於前線以及我們把戰爭推向侵略國領土的行動。」

他還指出：「烏克蘭正在證明自身確實能恢復正義，並確保對侵略者施加必要的壓力。」

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將烏克蘭軍隊的襲擊視為重大挑釁。軍事分析家評論，烏軍攻勢讓克里姆林宮（Kremlin）措手不及。

庫斯克州官員表示，今天凌晨烏克蘭發射的一枚飛彈被擊落後，碎片殘骸落在首府庫斯克市一棟9層樓高的公寓，導致13人受傷。

庫斯克州代理州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）於通訊軟體Telegram發文指出，其中2位傷者傷勢嚴重。他也命令地方當局，加速撤離在危險區域的平民。

路透社無法獨立查證庫斯克市公寓遇襲的相關消息，而烏克蘭方面並未立即評論此事件。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 烏克蘭 飛彈

延伸閱讀

烏反侵擴大逼近核電站 俄3州進反恐狀態撤7.6萬人

澤倫斯基承認攻俄 俄烏戰爭更白熱化

烏克蘭跨境攻擊第5天 俄稱7.6萬人撤離庫斯克

烏越境10公里 二戰後外國部隊首侵俄！澤倫斯基嗆俄1句話

相關新聞

澤倫斯基首認攻俄羅斯！烏飛彈殘骸落庫斯克釀13傷 當局撤離平民

烏克蘭總統澤倫斯基昨天首度承認，烏國軍隊向俄羅斯邊境庫斯克州發動突襲攻勢，俄國官員則指稱，被擊落的烏克蘭飛彈殘骸今天造成...

烏反侵擴大逼近核電站 俄3州進反恐狀態撤7.6萬人

烏克蘭反侵俄羅斯本土庫斯克州（Kursk）至10日已進入第5天，俄羅斯當局稱已從邊境地區撤離7萬6000人，並警告戰鬥正...

澤倫斯基承認攻俄 俄烏戰爭更白熱化

烏克蘭不再被動防守俄羅斯入侵，也開始攻擊俄羅斯。烏克蘭總統澤倫斯基近日首次承認，開始進攻俄羅斯的庫斯克地區，且行動已經進行五天。俄羅斯也已撤離當地居民、並持續轟炸烏克蘭回擊。先前西方國家不願烏克蘭拿他

烏打入庫斯克尋擴大戰果 俄急開會、調兵力阻擊

烏克蘭6日從東北部打入俄國境內庫斯克地區，俄國總統普亭今天召集國安會議並急派增援部隊阻擊。分析研判基輔目的可能是想吸引俄...

烏越境10公里 二戰後外國部隊首侵俄！澤倫斯基嗆俄1句話

俄羅斯國防部8日聲明，烏軍共約1000名兵力和20多輛戰、甲車，6日上午越過俄烏邊境進攻俄國西南部的庫斯克州。這顯然是自...

烏軍越境10公里 俄急分兵固守

俄羅斯國防部八日聲明，烏軍共約一千名兵力和廿多輛戰、甲車，六日上午越過俄烏邊境進攻俄國西南部的庫斯克州。法新社報導說，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。