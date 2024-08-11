俄羅斯對基輔發動飛彈攻擊 釀2死3傷

烏克蘭緊急服務部門今天表示，俄羅斯徹夜以飛彈攻擊烏克蘭首都基輔（Kyiv）附近，造成一名男子和他4歲兒子喪生，3人重傷。

法新社記者指出，基輔市中心和東部地區昨晚傳出一陣陣爆炸聲響，烏克蘭空軍表示兩枚俄羅斯飛彈朝基輔飛去。

法新社記者表示，基輔響起空襲警報，夜空中至少看到兩道閃光。

基輔軍事當局在通訊軟體Telegram發文表示，已啟動基輔的防空系統。烏克蘭空軍表示，另外5個地區也遭到無人機攻擊。

烏克蘭國家緊急救難服務處（State EmergencyService）在Telegram上表示，一枚飛彈的碎片四散在距離基輔不遠的布洛瓦利區（Brovary）住宅大樓上。

烏克蘭國家緊急救難服務處表示，搜救行動過程中，在一棟建築物廢墟中發現一名35歲男子和他4歲兒子的遺體；另有3人重傷。