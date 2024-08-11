澤倫斯基承認攻俄 俄烏戰爭更白熱化
烏克蘭不再被動防守俄羅斯入侵，也開始攻擊俄羅斯。烏克蘭總統澤倫斯基近日首次承認，開始進攻俄羅斯的庫斯克地區，且行動已經進行五天。俄羅斯也已撤離當地居民、並持續轟炸烏克蘭回擊。先前西方國家不願烏克蘭拿他們援助的武器攻擊俄羅斯，但近來美國開了綠燈，盼藉此擴大施壓俄軍。
俄7.6萬人撤離
根據《英國廣播公司》報導，澤倫斯基10日在晚間的全國電視演說表示，烏軍正在進攻俄羅斯境內的庫斯克地區。這是烏克蘭首次承認有在攻打俄羅斯區域，澤倫斯基表示，這是他與資深指揮官瑟斯基討論的行動，非常感謝這些烏克蘭軍隊為國奉獻。他強調，這也顯示烏克蘭有能力對俄軍反向施壓。
據情報顯示，烏克蘭軍隊已經深入俄羅斯境內約10公里，是2022年俄軍入侵烏克蘭以來，烏克蘭最大幅度的反攻。庫斯克州長史密諾夫表示，烏軍攻擊導致13人受傷、7.6萬撤離，
俄羅斯則由國家反恐委員會表示，將組織反恐行動因應烏克蘭入侵，這也代表俄羅斯軍隊將有隨意盤查在反恐區域內任何人的權力。
戰場靠近核電廠
攻擊庫斯克區域的烏軍有1千人，加上坦克與武裝車輛，已經攻下好幾個村莊，俄軍也已經將坦克、火箭與發射系統運到庫斯克地區，準備與烏克蘭軍隊交戰。《中國日報網》提到，由於雙方激戰地點相當靠近俄羅斯國內最大的庫斯科核電廠，國際能源總署主席葛洛希呼籲俄烏都要冷靜與克制。
目前烏克蘭的東部與克里米亞島仍在俄軍的掌握範圍，烏軍雖然從東北部入侵俄羅斯，但佔領範圍有限，戰局仍沒有太大變化。原本北約擔心烏克蘭用西方援助武器攻擊俄羅斯本土，有擴大戰端的疑慮，但隨著美國解禁F-16戰機，並允許烏克蘭對俄發動攻擊，也讓烏軍開啟近一波行動。
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