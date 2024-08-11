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烏克蘭跨境攻擊第5天 俄稱7.6萬人撤離庫斯克

中央社／ 莫斯科10日綜合外電報導

今天是烏克蘭入侵俄羅斯庫斯克州（Kursk）行動的第5天，俄羅斯當局稱已從邊境地區撤離7萬6000人，並警告戰鬥正危及當地的核電廠。

法新社報導，烏克蘭軍隊於6日突襲俄國西部庫斯克地區。在長達2年半的俄烏戰爭中，這是基輔規模最大、最成功的跨境攻勢。

據報導目前烏軍已推進數公里，俄軍也已緊急調動預備役人員和額外裝備應戰，但雙方都未說明其派遣部隊的具體細節。

俄國核能機構今天警告，戰區附近的庫斯克核電廠面臨「直接威脅」。緊急部門官員則在記者會上宣布，在附近城鎮和村莊，「超過7萬6000人已被送往安全地點避難。」

俄國國家反恐委員會9日晚間表示，正在「貝爾哥羅德（Belgorod）、布揚斯克（Bryansk）和庫斯克地區展開反恐行動…以確保公民安全，並消除恐怖活動的威脅」。

報導指，基輔在跨境攻擊中派出約1000名士兵、約20輛裝甲車和11輛戰車。今天基輔當局聲稱已摧毀5倍於其自身數量的軍事裝備。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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