烏打入庫斯克尋擴大戰果 俄急開會、調兵力阻擊

烏克蘭6日從東北部打入俄國境內庫斯克地區，俄國總統普亭今天召集國安會議並急派增援部隊阻擊。分析研判基輔目的可能是想吸引俄軍轉移兵力，以減輕烏軍在烏東的壓力。

華盛頓郵報指出，隨俄軍急於遏止已進入第4天的烏克蘭跨境逆襲，對俄方情報和戰略失誤致烏軍得手的質疑聲也越來越多。部分俄方分析人士估計烏克蘭暫時已奪取俄國庫斯克（Kursk）地區約約260平方公里領土，堪稱2022年2月俄國入侵以來烏克蘭最大規模的一次打入俄境的作戰。

烏軍這次從自家蘇米（Sumy）地區攻入毗鄰的俄國庫斯克，是逮住俄國當地防禦兵力稀薄且俄方似乎事前毫無警覺的機會。

俄國軍事部落客們通報，庫斯克多處正發生戰鬥；一些俄方分析人士擔心，若俄軍增援部隊還要再等個幾天才能全面反推，屆時恐需很長時間才能完全將烏軍逐出，烏軍將有時間紮根防禦工事鞏固，以利日後做為與俄國的談判籌碼。

前俄國南部軍區副司令、現為俄國國會重量級議員的古魯廖夫（Andrey Gurulyov）抨擊俄國在這次烏軍逆襲時的拙劣反應，並要軍事檢察官調查俄軍指揮階層何以在烏軍逆襲前還將庫斯克一帶的部隊抽調至他處。

按古魯廖夫說法，烏軍發動襲擊前48小時就已有情報湧入，也讓外界質疑俄軍為何沒當回事。

網路上新流出的影像，疑為俄軍一支縱隊在距烏克蘭邊界約30公里處遭伏擊，凸顯烏軍深入俄境的程度。影片可看到車輛被摧毀和十多具俄軍屍體，俄方分析人士研判這支縱隊遭美國援烏的海馬士（HIMARS）多管火箭擊中。

紐約時報引述軍事分析圈指出，烏軍越界逆襲至少投入4個旅兵力，是一次罕見由砲兵、防空和電戰支援下在地面快速推進的成功機動作戰。

在維也納的軍事分析師加迪（Franz-Stefan Gady）說：「烏軍這次似乎是一場協調良好、計劃周密的聯合作戰。有部署電戰設備干擾俄軍指、管，也有配備防空系統，提供烏軍攻擊時的保護傘，從而讓烏軍能以有效的機械化編隊快速推進。」

加迪與其他專家表示，現在最主要問題是烏軍能否維繫這波攻勢動能並確保戰果；分析圈仍認為，烏軍幾無足夠預備兵力投入後續戰鬥，如此一來在前面推進的部隊就會面臨油、彈等補給短缺。

目前各方仍不清楚烏克蘭發動這次逆襲的最終目標為何。不願具名的烏克蘭高層透露，作戰目的是盼把俄軍從烏克蘭陷入困境的烏東前線吸引到庫斯克這邊，但軍事專家們表示，俄軍應有足夠預備兵力在庫斯克這裡反擊，不須從烏東等其他前線抽調。

另有軍事專家研判，烏克蘭這次在庫斯克發動逆襲，很可能是為轉移俄軍注意力，以增加在烏南的赫松-克里米亞這一線發起反攻的成功率。

英國「金融時報」指出，儘管美國與西方盟國先前因擔心戰爭升級而反對烏克蘭拿西援武器打入俄國，但目前美國和德國官員均表示，這次烏軍使用西方裝備打庫斯克未違反他們援烏時限定的條件。政治新聞網Politico.eu認為，烏軍這次成功逆襲後或許會讓西方進一步放寬對烏軍作戰的設限。