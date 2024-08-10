烏軍越境10公里 俄急分兵固守

俄羅斯國防部八日聲明，烏軍共約一千名兵力和廿多輛戰、甲車，六日上午越過俄烏邊境進攻俄國西南部的庫斯克州。法新社報導說，這顯然是自前年俄烏開戰以來，烏克蘭對俄國的最重大攻勢。華府智庫戰爭研究所分析，烏軍推進達十公里。

該聲明指稱，包括動用「冰雹」多管火箭系統，已在步、戰、砲協同下，阻擋烏軍進一步深入該州的企圖。烏克蘭總統澤倫斯基八日晚間演說時意有所指地說，俄國將戰爭帶入烏克蘭領土，該換他們感受一下戰爭滋味。俄國九日宣布庫斯克地區進入聯邦層級緊急狀態，並將加派援軍。

五角大廈副發言人辛赫對此說，儘管美國仍不支持烏軍深入俄境，但此舉旨在讓其免於攻擊，符合美方有關使用美製武器的政策。

ＣＮＮ和ＢＢＣ分析，烏軍最大問題之一就是兵員不足，反觀俄軍較充沛。部分分析家認為，基輔選此時派其接收的外援軍事資產和生力軍深入俄境有違常理。

但也有分析家指出此舉出於縝密計畫，旨在「圍魏救趙」、吸引俄軍兵力，使俄軍被迫從烏東前線分兵固守庫斯克。據官方報告，俄軍在頓內次克地區投下的滑翔炸彈數量明顯減少，代表搭載這種飛彈的軍機正在俄國其他地方。

再者，緊鄰俄國天然氣管線末端的邊境城鎮蘇賈，其部分土地現仍由烏方掌控。蘇賈是俄國經烏國向歐洲提供天然氣的最後一處仍運作中轉運點，曾傳出一月要終止營運。庫斯克攻勢將削弱俄國的戰爭資金來源。另外，隨著川普回鍋白宮的機率升高，烏戰透過談判的可能性增加，若能在戰場有所斬獲，將對上談判桌時有利。