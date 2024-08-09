俄軍襲擊烏東超市造成10死35傷 烏克蘭：幾乎每天都遭到攻擊
烏克蘭內政部表示，俄羅斯軍隊今天攻擊位於烏克蘭東部康斯坦丁諾夫卡鎮的一座超市，造成至少10人喪生，另有35人受傷。
法新社報導，康斯坦丁諾夫卡鎮（Kostyantynivka）距離最近的烏東俄軍陣地只有大約13公里，幾乎每天都遭到俄軍攻擊。
俄軍今天發動突襲後，烏克蘭內政部長克利孟科（Igor Klymenko）在社群媒體Telegram發文說：「10人喪生，另有35人受傷。」
頓內茨克州（Donetsk）州長菲拉什金（VadimFilashkin）稍早表示，現場的搜救行動持續進行中。
與此同時，烏克蘭表示，數萬人須從鄰近俄羅斯庫斯克州（Kursk）的邊境地區撤離。俄羅斯今天則聲稱，已連續第4天與進犯庫斯克州的烏克蘭部隊激戰。
烏克蘭警方表示，約莫2萬人須從蘇米州（Sumy）的28個聚落撤離，比先前預估的6000人大幅增加。
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