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澤倫斯基稱俄羅斯需嘗戰爭滋味 未提烏軍跨境攻俄

中央社／ 基輔8日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。 美聯社

烏克蘭部隊大舉跨越邊界打進俄羅斯的行動進入第3天，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，俄羅斯必須「感受」侵烏戰爭的後果，但未直接提及這次攻勢。

法新社報導，根據俄羅斯軍方的說法，親烏部隊6日上午大舉進攻俄羅斯西南部的庫斯克州（Kursk），烏方共部署約1000名兵力、超過20輛裝甲車和戰車。

這次行動顯然是俄烏開戰以來，烏克蘭攻進俄羅斯的最重大攻擊。獨立分析家稱烏軍深入俄羅斯最遠達10公里。

澤倫斯基今晚演說時表示：「俄羅斯把戰爭帶進我們的土地，應該感受一下自己幹了些什麼。」

俄羅斯國防部今天表示，俄軍「持續摧毀」烏克蘭武裝部隊，並運用空襲、火箭、砲彈試圖擊退烏軍。俄羅斯並稱已趕派預備役軍人前往當地，阻撓烏軍更深入庫斯克州的企圖。

位於美國的獨立機構「戰爭研究所」（Institute forthe Study of War）表示，烏軍發起攻擊的頭兩天，攻城掠地，頗有斬獲。

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