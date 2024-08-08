美國研究機構：烏軍向俄國發動攻擊 頭兩日有斬獲
烏軍發動數月以來對俄國領土最大規模的攻擊48小時之後，俄國國防部今天表示，俄軍仍在邊境的庫斯克州與烏克蘭部隊激戰。美國獨立機構「戰爭研究所」聲稱，烏軍發動攻擊的頭兩日頗有斬獲。
法新社報導，俄國國防部表示，俄軍以空襲、火箭彈和火砲，痛擊闖入兩個邊境州的烏克蘭部隊，「持續殲滅來犯的敵軍」。
烏克蘭總統辦公室的幕僚今天就本週烏克蘭部隊入侵俄國歸咎於莫斯科，並未就數月來針對俄國領土發動的最猛烈攻擊承擔直接責任。
烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在社群媒體發文指出：「包括庫斯克州（Kursk）和貝爾哥羅德州（Belgorod）等隸屬俄羅斯聯邦的領土範圍內，任何導致戰況升高、砲擊、軍事行動、被迫疏散和正常生活被打亂，全皆肇因於俄羅斯明目張膽的入侵行徑。」
俄羅斯軍方表示，總數約莫1000人的烏克蘭部隊及超過24輛的裝甲車和戰車，6日清晨大舉挺進俄羅斯西南部的庫斯克州。
烏軍這次挺進俄羅斯領土，顯然是自2022年2月俄羅斯全面軍事入侵烏克蘭以來，烏克蘭所發動的數起跨境攻擊中規模最大的一次。
位於美國的獨立機構「戰爭研究所」（Institute forthe Study of War）表示，烏軍發起攻擊的頭兩天，攻城掠地，頗有斬獲。
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