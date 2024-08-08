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普亭受邀出席墨西哥總統就職 烏克蘭要求予以逮捕

中央社／ 墨西哥市7日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。圖／歐新社
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。圖／歐新社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）應邀出席墨西哥總統當選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）就職典禮。烏克蘭大使館今天要求墨西哥政府於一旦普亭出席時予以逮捕。

法新社報導，將普亭稱為「戰犯」的烏克蘭大使館同時感謝墨西哥邀請烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席10月1日的儀式。

烏克蘭大使館聲明指出：「我們有信心，墨西哥政府無論如何都會遵守國際逮捕令，將前述人士移交海牙（The Hague）的聯合國司法機構。」

國際刑事法院（ICC）以俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭後，烏克蘭兒童遭強制遣送到俄羅斯為由，於2023年3月指控普亭犯下戰爭罪，對他發出逮捕令。

內定出任薛恩鮑姆政府外交部長一職的戴拉佛恩特（Juan Ramon de la Fuente）表示，邀請包括俄、烏在內邦交國領袖參加總統就職典禮是「標準慣例」。

薛恩鮑姆在6月2日大選中獲歷史性勝利，成為墨西哥首位女總統，10月將展開6年任期。當時祝賀勝選的各國領袖包括普亭和澤倫斯基。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 澤倫斯基 烏克蘭

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