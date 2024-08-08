烏軍跨境打入俄國 美稱不知情但未違武器政策

俄羅斯今天連續第2天與大規模跨境入侵的烏克蘭部隊作戰，這是烏軍數月以來對俄國領土最重大的攻擊，雙方都撤離數千平民。美國聲稱事前不知情烏軍這次的作戰。

綜合法新社與路透社報導，烏克蘭士兵、戰車和裝甲車輛衝進俄羅斯西部邊境地區36小時之後，俄羅斯的庫斯克（Kursk）地區進入緊急狀態。

俄羅斯衛生部表示，有包含6名兒童在內的平民31人受傷。塔斯社（TASS）指喪生於烏軍砲火的平民已有5人。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在與政府官員的視訊會議時說：「基輔政權又一次大舉尋釁。」

俄羅斯國防部表示，烏克蘭6日發動這次攻勢，戰鬥持續到7日深夜，烏軍向莫斯科西南方530公里處的邊境城鎮蘇賈（Sudzha）的西北方推進。

周邊發生戰鬥的蘇賈，是俄羅斯天然氣經烏克蘭運往歐洲的最後一個仍做運作的轉運點。

烏克蘭軍方對這次攻擊沉默以對。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在7日的晚間視訊演講沒提及這次作戰，只是勉勵烏軍繼續施壓、削弱俄軍。

華府方面，白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示美國事前不知這次烏方的行動，也正等烏方說明；美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則表示，關於烏克蘭在俄烏邊境使用美國武器的規則仍然有效，烏方行為「未違反我們的政策」。

烏克蘭方面擔心，如果共和黨的川普贏得11月美國總統大選，美國可能不會繼續力挺基輔。

紐約時報指出，俄方官員和獨立軍事分析圈指出，烏克蘭這次出動部隊和戰甲車猝然對俄國發動地面攻勢，很可能是戰爭兩年多來，烏克蘭其中一次最大規模打入俄國領土的行動。

雖然這不是烏克蘭第一次越境對俄發動地面作戰，但分析戰場影像的黑鳥集團（Black Bird Group）分析師帕羅寧（Pasi Paroinen）表示，先前都是由基輔所支持的俄國流亡武裝團體越境滲透襲擊，但6日的作戰似乎是直接由烏軍所為。

帕羅寧表示，很可能在6日的作戰第一天，就有數百名烏軍在裝甲車輛支援下打入俄國境內，隔天又有更多士兵抵達。指揮侵烏的俄國參謀總長格拉西莫夫（Valery V. Gerasimov）表示，烏軍動用1000名兵力發動這次作戰。

軍事分析圈指出，烏方這次攻擊很可能是想逼迫俄軍轉移兵力，以減輕在烏東所面臨俄軍進攻壓力。但分析師們說，俄軍有足夠的預備兵力可應付烏軍越境攻勢，烏克蘭這次逆襲恐讓本已吃緊的兵力更捉襟見肘。

帕羅寧說：「無論從作戰或戰略角度看，這次逆襲都毫無意義，這看起來是把其他地方所亟需的人力和資源嚴重浪費。」

俄羅斯國防部表示，烏軍的逆襲是從6日上午8時左右展開，烏克蘭第22機械化旅在約30輛戰車、裝甲車的支援下攻擊俄國庫斯克地區的邊防部隊。帕羅寧指出，有多次目擊通報指烏軍動用美國去年軍援的史崔克（Stryker）輪型裝甲車參戰。

華盛頓郵報指出，分析圈研判烏軍可能深入俄國境內約10公里，一些來自當地的照片顯示有建物被毀、諸多裝備損失。

華郵也引述軍事分析圈質疑基輔為何選在烏東頓內茨克（Donetsk）節節敗退之際新闢戰線。目前俄軍在烏東展開夏季攻勢，部隊已逼近波克羅夫斯克（Pokrovsk,也稱紅軍城）約20公里之處。紅軍城是連接頓內茨克其他城鎮和向西僅2小時車程的大城第聶伯羅間的關鍵中轉站兼後勤樞紐。