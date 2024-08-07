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「再發動大規模挑釁」普亭控烏克蘭跨境進犯 俄羅斯急撤數千人

中央社／ 莫斯科7日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭今天表示，烏克蘭進犯俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk）的行動是大規模挑釁。庫斯克州長表示，已有數以千計民眾從當地撤離。法新社
俄羅斯總統普亭今天表示，烏克蘭進犯俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk）的行動是大規模挑釁。庫斯克州長表示，已有數以千計民眾從當地撤離。法新社

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天表示，烏克蘭進犯俄羅斯西南部庫斯克州（Kursk）的行動是大規模挑釁。庫斯克州長表示，已有數以千計民眾從當地撤離。

路透社報導，普亭向俄國政府官員提及庫斯克州遭到襲擊時表示：「基輔政權再度發動大規模挑釁。」

普亭說，烏軍正在庫斯克州「無差別砲擊平民」目標。

法新社報導，俄國連續第2天應對來自烏克蘭的重大跨境入侵，官員表示，當局已因戰事而撤離數以千計平民。

這場跨境侵犯始於昨天上午。俄國國防部宣布，已部署空中和砲兵火力，試圖壓制闖入庫斯克州邊境地區的烏軍。

俄國國防部今天在社群媒體寫道：「消滅烏克蘭部隊的行動還在繼續，已經阻止敵人進一步深入俄羅斯領土。」

庫斯克州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）表示，「數千」民眾已經從當地撤離，所有大型聚會都已取消。

史米爾諾夫在通訊應用程式Telegram發布的影片中說道：「在我們幫助下，過去一天裡已有數千民眾乘坐私人交通工具離開砲擊區。」他並表示，庫斯克州情勢已獲控制。

普亭透過影片承諾將「從各方面」支持庫斯克州。

基輔迄未宣告這起數月以來最嚴重襲擊是烏方所為。

據俄國官員說法，自這場戰鬥開始以來，已有5人死亡、24人受傷，其中13名傷者送院治療。

俄國國防部表示，烏方已經折損260名軍人和50輛裝甲車，包括7台戰車和8台裝甲運兵車。

俄烏戰爭 俄羅斯 普亭 烏克蘭

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