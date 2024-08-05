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馬利與烏克蘭斷交 控基輔涉叛軍攻擊

中央社／ 巴馬科4日綜合外電報導

非洲國家馬利今天表示，烏克蘭國防部情報總局發言人對馬利北部日前一場導致馬利軍人大量傷亡的戰鬥發表言論，顯示基輔涉及叛軍攻擊活動，因此即刻與烏克蘭斷絕外交關係。

路透社報導，馬利北部的圖阿雷格（Tuareg）叛軍表示，他們在北部數天的激烈戰鬥中，殲滅至少84名俄羅斯瓦格納（Wagner）傭兵和47名馬利士兵；這似乎是瓦格納自兩年前介入協助馬利軍事當局打擊叛亂團體以來所遭受的最慘重失敗。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）發言人尤索夫（Andriy Yusov）尚未證實基輔是否參與那場戰鬥，但他在7月29日於公共廣播公司Suspilne網站上發表的言論中表示，馬利叛軍已收到「必要」資訊以執行攻擊行動。

尤索夫說：「（馬利）叛軍收到了所有必要資訊，不僅如此，這些資訊能讓（他們）對俄國的戰爭罪禍首展開成功軍事行動。我們現在當然不會詳細說明，未來大家會看到更多這樣的情形。」

馬利則「對這種顛覆性言論深感震驚」。

馬利表示，尤索夫「承認烏克蘭參與了武裝恐怖組織懦弱、陰險和野蠻的攻擊，導致馬利國防安全軍成員陣亡」。

馬利政府表示：「烏克蘭當局的作為侵犯馬利主權，踰越外國干預範圍，而外國干預本身就應受譴責，這明顯構成對馬利的侵犯，以及對國際恐怖主義的支持。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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