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俄烏空戰新局面！澤倫斯基證實首批F-16投入實戰 盼力壓俄國空軍

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基4日證實（如圖），已經取得首批美製F-16噴射戰鬥機並且投入國內實戰。路透
烏克蘭總統澤倫斯基4日證實（如圖），已經取得首批美製F-16噴射戰鬥機並且投入國內實戰。路透

烏克蘭總統澤倫斯基4日證實，已經取得首批美製F-16噴射戰鬥機並且投入國內實戰，期許未來能取得更多精良戰機擊退俄羅斯軍隊。

路透報導，澤倫斯基透露，「F-16戰機就在烏克蘭，我們做到了。烏軍飛行員掌握了F-16戰機，並且為了保衛國家已經投入實戰」。澤倫斯基受訪時，有幾架F-16從上方飛過。

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）更是樂見其成，並感謝澤倫斯基與其他官員極力爭取與確保F-16軍援，他說這將拯救烏克蘭士兵的生命。

不過，澤倫斯基也向記者透露，目前烏克蘭還需要更多F-16及更多受過相關訓練的飛行員，「積極一點想，我們預期取得更多F-16……現在也有更多飛行員正在受訓」。

烏克蘭過去仰賴老舊的蘇聯時代戰機擊退敵軍，反觀俄羅斯軍機艦隊則更先進，且數量也取勝，長期對烏克蘭全境目標進行遠程飛彈攻擊，還有數以千計的導彈轟炸烏克蘭前線陣地。

如今，隨著F-16噴射戰鬥機投入實戰，澤倫斯基說，「這是烏克蘭空軍發展的新階段」，「我們經常聽到『不可能』，現在已經美夢成真。我們讓它發生了。」

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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