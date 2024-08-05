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澤倫斯基宣布取得首批F-16 提出需求已逾兩年

中央社／ 基輔4日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已經取得首批美國製F-16戰鬥噴射機。但他同時指出，為擊退俄羅斯部隊，基輔還需要更多。

法新社報導，基輔對西方夥伴開出包羅萬象軍事硬體清單，F-16一直被視為其中最有價值的軍援，烏克蘭已提出這項需求超過兩年。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「我們經常聽到『不可能』這個字，現在則是美夢成真。我們讓它發生了。」他說這話時，有若干架F-16從上方飛過。

澤倫斯基站在兩架灰色F-16前方，這兩架飛機機尾已經印上烏克蘭國徽金色三叉戟，部分機身以偽裝網覆蓋著。基於安全理由，記者們被要求不得揭露儀式所在地點。

他說：「我為我們專精於這些飛機所有的小伙子們感到自豪，為了我們國家，他們已經開始在運用這些飛機。」

澤倫斯基沒有提到已經接收多少架這種噴射機，也拒絕就它們的具體任務發表評論。不過法新社記者在現在至少看到兩架F-16。

烏軍正苦於如何擊退俄軍攻勢之際，此一宣布為許多國家所樂見。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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