快訊

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

俄黑海潛艦 傳遭烏擊沉

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
俄黑海潛艦「頓河畔羅斯托夫號」傳遭擊沉。（路透）
俄黑海潛艦「頓河畔羅斯托夫號」傳遭擊沉。（路透）

華爾街日報等外媒三日報導，烏克蘭宣稱二日晚間用飛彈在克里米亞最大港市塞凡堡擊沉一艘俄國黑海艦隊基洛級柴電動力潛艦「頓河畔羅斯托夫號」，並破壞俄國最先進飛彈防禦系統之一的S-400發射器。俄國官員則未立即對此置評。

烏克蘭國防部在社群媒體X發文寫道，停泊在塞凡堡的B-237頓河畔羅斯托夫號攻擊潛艦被飛彈命中後，當場沉沒黑海海底。該艦去年九月也曾被烏軍飛彈攻擊而嚴重受損，是自前年俄烏開戰以來兩度成為烏軍標靶。

烏軍同時夜襲莫羅佐夫斯克機場一個彈藥庫，庫內堆放俄軍導向空投炸彈和其他裝備，並攻擊俄軍幾處油庫與燃料儲存設施。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體TG寫道，無論俄軍戰機停放在何處，都務必運用一切有效手段加以摧毀。對俄國機場的攻擊符合比例原則，有來有往「很公平」，基輔有必要與夥伴合作解決俄軍戰機對烏克蘭安全造成的問題。他強調，俄軍過去一周共對烏國領土投下六百多枚導向空投炸彈。

基輔正尋求降低莫斯科對俄國自二○一四年以來兼併的克里米亞半島控制。烏克蘭在黑海用飛彈和海上無人機擊沉或使約廿四艘俄軍船艦受損，迫使俄國海軍從克里米亞撤出多數艦艇。

另外，俄烏已鏖戰兩年多，北京再次展開穿梭外交，中國大陸歐亞事務特別代表李輝近日先後訪問巴西、南非，推動政治解決俄烏戰爭問題。

李輝說，國際社會普遍認為應推動烏克蘭危機局勢降溫。中國和巴西聯合發表關於推動政治解決烏危機的「六點共識」已獲一一○多國積極響應。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

烏克蘭擊沉俄潛艦 俄烏戰場仍陷僵局

斡旋俄烏 陸政府歐亞事務特別代表李輝訪南非穿梭外交

大陸斡旋俄烏：「六點共識」已得到110多國積極回應

烏克蘭恐彈盡人絕？俄軍於前線加速推進 專家：有經驗烏軍已大量傷亡

相關新聞

俄黑海潛艦 傳遭烏擊沉

華爾街日報等外媒三日報導，烏克蘭宣稱二日晚間用飛彈在克里米亞最大港市塞凡堡擊沉一艘俄國黑海艦隊基洛級柴電動力潛艦「頓河畔...

史提格里茲：為戰後烏克蘭經濟找出路

儘管俄烏戰爭尚未結束，西方政府與基輔當局已開始思量烏克蘭的戰後重建計畫，但烏國經濟未來何去何從，將取決於採納何種經濟願景。

能調停俄烏戰爭？烏克蘭邀王毅訪問 學者：烏立場軟化是出訪好時機

烏克蘭政府日前稱已邀請大陸外長王毅訪問該國，外界關注大陸在調停俄烏戰爭是否擔當進一步的角色。大陸學者稱，烏克蘭愈來愈希望...

烏克蘭：首批F-16抵達 空軍升級 丹麥荷蘭幕後推手

立陶宛外長和一名美方官員7月31日表示，烏克蘭等待多時的F-16戰機，第一批已抵達，基輔當局表示，F-16將有助重建已然...

戰況前景晦暗 民調顯示願和談烏克蘭民眾變多

俄烏戰爭兩年半來戰況持續膠著，川普可能11月美國大選勝出回鍋白宮也讓援烏蒙上陰影。烏克蘭一些最新民調顯示，願意捨棄部分領...

大陸斡旋俄烏：「六點共識」已得到110多國積極回應

大陸政府歐亞事務代表李輝近日訪問巴西，透露大陸與巴西斡旋俄烏戰爭的「六點共識」已得到110多個國家積極回應，且強調大陸願...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。