俄黑海潛艦 傳遭烏擊沉

華爾街日報等外媒三日報導，烏克蘭宣稱二日晚間用飛彈在克里米亞最大港市塞凡堡擊沉一艘俄國黑海艦隊基洛級柴電動力潛艦「頓河畔羅斯托夫號」，並破壞俄國最先進飛彈防禦系統之一的S-400發射器。俄國官員則未立即對此置評。

烏克蘭國防部在社群媒體X發文寫道，停泊在塞凡堡的B-237頓河畔羅斯托夫號攻擊潛艦被飛彈命中後，當場沉沒黑海海底。該艦去年九月也曾被烏軍飛彈攻擊而嚴重受損，是自前年俄烏開戰以來兩度成為烏軍標靶。

烏軍同時夜襲莫羅佐夫斯克機場一個彈藥庫，庫內堆放俄軍導向空投炸彈和其他裝備，並攻擊俄軍幾處油庫與燃料儲存設施。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體TG寫道，無論俄軍戰機停放在何處，都務必運用一切有效手段加以摧毀。對俄國機場的攻擊符合比例原則，有來有往「很公平」，基輔有必要與夥伴合作解決俄軍戰機對烏克蘭安全造成的問題。他強調，俄軍過去一周共對烏國領土投下六百多枚導向空投炸彈。

基輔正尋求降低莫斯科對俄國自二○一四年以來兼併的克里米亞半島控制。烏克蘭在黑海用飛彈和海上無人機擊沉或使約廿四艘俄軍船艦受損，迫使俄國海軍從克里米亞撤出多數艦艇。

另外，俄烏已鏖戰兩年多，北京再次展開穿梭外交，中國大陸歐亞事務特別代表李輝近日先後訪問巴西、南非，推動政治解決俄烏戰爭問題。

李輝說，國際社會普遍認為應推動烏克蘭危機局勢降溫。中國和巴西聯合發表關於推動政治解決烏危機的「六點共識」已獲一一○多國積極響應。