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烏克蘭擊沉俄潛艦 俄烏戰場仍陷僵局

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
烏克蘭近日海軍斬獲頗豐，擊沉俄羅斯潛艦，但俄烏戰爭仍陷入僵局，美國盼允許烏攻擊俄軍事目標，擴大對俄施壓。（Wikimedia Commons）
烏克蘭近日海軍斬獲頗豐，擊沉俄羅斯潛艦，但俄烏戰爭仍陷入僵局，美國盼允許烏攻擊俄軍事目標，擴大對俄施壓。（Wikimedia Commons）

俄烏持續對峙，停戰似乎沒有下文！烏克蘭軍方雖於3日宣布於克里米亞島擊沉俄軍潛艦，也表示俄國海軍因烏軍砲擊，被迫撤離亞速海，但目前烏克蘭東方仍被俄軍佔領。美國希望能授權烏克蘭利用西方援助武器攻擊俄羅斯境內，但許多國家對此抱有疑慮，擔心戰火波及。

根據《英國廣播公司》報導，烏克蘭軍方表示，在俄羅斯佔領的克里米亞島附近海域擊沉了一艘2014年生產、價值3億美元的基洛級潛艦，還有摧毀4套S-400飛彈系統。烏克蘭軍方希望藉此讓俄羅斯了解，烏克蘭範圍的黑海海域對俄軍來說並不安全。近日俄國海軍也撤離了黑海附近的亞速海，避免持續受到烏軍攻擊。

目前俄烏戰爭仍持續陷入僵局，美國近月來決議讓烏克蘭可以使用西方援助的武器攻擊俄羅斯本土的軍事設施，荷蘭、立陶宛近日也將國內的數架F-16送到烏克蘭，但目前援助仍相當有限，且飛行員的訓練也需時間，而俄軍持續佔據東部的頓涅茨克、盧甘申克，停火談判也沒有下文。

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俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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