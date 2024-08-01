澤倫斯基：盼中國加強對俄施壓 終結俄烏戰爭

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，基輔並不希望中國扮演俄烏戰爭中的調停角色，倒是希望北京向莫斯科加強施壓，以結束這場長達29個月的戰爭。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對法國媒體表示，雖然烏克蘭堅持恢復1991年的後蘇聯時期邊界，但如果條件合適，烏方將考慮在俄軍撤出前與俄國展開談判。

澤倫斯基告訴媒體：「若中國願意，他們可以迫使俄羅斯終止這場戰爭。我不要（中國）充當調解人。我希望北京向俄羅斯施壓，以結束這場戰爭。」

「就如同美國、歐盟都在施壓，一個國家愈有影響力，對俄羅斯的壓力應該就愈大。」

澤倫斯基告訴媒體說，包括烏克蘭在內，整個世界都希望俄國和全球領袖一起參加計劃中的第2次和平高峰會，以結束在烏克蘭的戰爭。

與俄國建立「無上限」夥伴關係的中國，提出中方的和平計畫，在戰事不升級、雙方直接談判和人道援助基礎上來討論終止戰爭。

中國並未參加上月在瑞士舉行的首次烏克蘭和平峰會，但加強外交努力，並於上週在中國國內接待烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）。

澤倫斯基重申稍早的論點，俄羅斯並未參加首次和平峰會，應該出席第2次峰會，他希望這場會議在今年稍晚舉行。

他說： 「否則，我們將無法取得具有可行性的結果。」