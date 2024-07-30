北京表明「感興趣」 烏克蘭邀請陸外長王毅到訪…見證戰爭禍害

烏克蘭外交部發言人今天表示，烏國政府已邀請中國外交部長王毅訪問烏克蘭，而北京表明對這項提議「感興趣」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）上週訪問中國，成為俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，訪問中國的最高階烏克蘭官員。根據訪中代表團的消息人士，庫列巴和王毅會談超過3小時。

路透社報導，烏克蘭外交部發言人今天在首都基輔（Kyiv）表示：「我們準備好歡迎王毅部長到烏克蘭親眼看看俄羅斯入侵我國造成的後果，並就一些雙邊、區域和國際議題，與他舉行更深度的雙邊會談。」

中國面對俄烏戰爭號稱中立，但在俄羅斯2022年發動入侵的幾天前，中國曾宣布與俄國夥伴關係「無上限」，今年5月也曾接待俄羅斯總統普亭（VladimirPutin）到訪進行國是訪問。