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俄羅斯對抗制裁將放行加密貨幣跨境支付 年底前上路

中央社／ 莫斯科30日綜合外電報導

俄羅斯為了克服西方制裁帶來的困難，預計今天通過法律允許俄國公司以加密貨幣進行國際交易，俄國中央銀行總裁納比烏林娜並表示，年底前就會執行首筆支付。

路透社報導，由於俄羅斯各主要貿易夥伴國的銀行在西方監管當局施壓下，與俄國銀行業務往來時愈來愈謹慎，俄國的國際貿易支付已面臨嚴重延宕。

預料俄羅斯國會下議院今天將通過加密貨幣跨境支付相關新法，並於今年秋天開始實施。納比烏林娜（Elvira Nabiullina）表示：「我們已在和各部會、機關及業者討論這項實驗的相關條件，並預期首筆這類支付將在今年年底前實現。」

目前俄羅斯國內不允許以加密貨幣支付，新法意在改變這點。俄國央行表示，付款延遲已成為俄國經濟面臨的一大挑戰。

納比烏林娜表示：「次級制裁的風險已經升高，造成支付進口貨物變得困難，涉及的品項廣泛。」她並指出，俄羅斯業者正設法找出解決之道，但相關困難導致供應鏈變長及成本增加。

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