美再供烏克蘭17億美元軍援 含防空彈藥及砲彈

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國國防部今天宣布新的軍援烏克蘭方案，價值大約17億美元（約新台幣558億元），其中包含烏克蘭部隊迫切需要的防空彈藥及砲彈。

法新社報導，美國國防部透過聲明指出，這批軍援包括抽調美國現有武器庫存的2億美元軍備，這些軍備將很快運抵烏克蘭戰場，以及價值約15億美元的新軍購訂單。

此批軍援會提供烏克蘭數種防空彈藥，以抵禦俄羅斯軍隊襲擊，還有155公厘和105公厘砲彈、高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥與多種反戰車武器等軍備。

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄烏戰爭已經打了將近兩年半的時間。

美國一直是烏克蘭的重要軍事支援方，迄今承諾提供價值逾550億美元的武器、彈藥及其他安全援助。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

北部今萬安演習 北市9千防空避難室主動開啟不配合將罰

買日用品順便買彈藥？美國雜貨店設「子彈販賣機」槍枝管理問題更難解

槍手行刺川普前48小時行蹤曝！靶場練槍、買50發彈藥 本來要炸車

澳紐參與北約峰會 再對烏克蘭軍援

相關新聞

準備好與中國會談 澤倫斯基望直接對話「確認意圖」

烏克蘭總統澤倫斯基在基輔接受日本放送協會（NHK）專訪時談到，已經準備好和中國會談，希望直接確認中俄深化關係的真實意圖。...

遭烏克蘭無人機空襲…俄3座燃料槽起火 國防部長：擊落另外2架無人機

接壤烏克蘭的俄羅斯庫斯克州（Kursk）首長史米爾諾夫今天說，烏國昨夜派無人機發動空襲，造成當地1座儲油設施起火燃燒。現...

【專家之眼】解讀北京基輔外交對話玄機

俄烏戰爭僵局未解，烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)出訪中國大陸，並與中國大陸外交部長王毅在7月24日舉...

中俄轟炸機飛近阿拉斯加 美加戰機聯合攔截

美國和加拿大戰機24日在距離阿拉斯加海岸近200哩的國際空域緩衝區「攔截」了俄羅斯和中國轟炸機；這是中俄兩國首次在北美附...

俄羅斯質疑澤倫斯基統治合法性 但稱仍願與烏克蘭談判

俄羅斯公開質疑烏克蘭總統澤倫斯基統治的合法性，不過克里姆林宮今天表示，雖然澤倫斯基仍主政，對於和烏克蘭就結束戰爭展開談判...

「割地求和」行得通？烏克蘭面臨政治抉擇 認同民眾占比提高

過去幾周以來，希望在談判桌上叫停俄烏戰爭的呼聲越來越高，其中就包括匈牙利總理奧班自行發起的所謂「和平使命」，以及美國共和黨總統候選人川普有關他可以在「24小時之內結束戰爭」的說法。除此之外，英國前首相強森前不久也提出2022年2月俄羅斯發動侵烏戰爭前，烏克蘭的所謂「領土現實」問題。戰爭發生前，烏克蘭的克里米亞半島以及頓涅茨克和盧甘斯克地區的部分地區已經處於俄羅斯的控制之下。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。