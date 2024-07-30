美再供烏克蘭17億美元軍援 含防空彈藥及砲彈
美國國防部今天宣布新的軍援烏克蘭方案，價值大約17億美元（約新台幣558億元），其中包含烏克蘭部隊迫切需要的防空彈藥及砲彈。
法新社報導，美國國防部透過聲明指出，這批軍援包括抽調美國現有武器庫存的2億美元軍備，這些軍備將很快運抵烏克蘭戰場，以及價值約15億美元的新軍購訂單。
此批軍援會提供烏克蘭數種防空彈藥，以抵禦俄羅斯軍隊襲擊，還有155公厘和105公厘砲彈、高機動性多管火箭系統（HIMARS）彈藥與多種反戰車武器等軍備。
俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭以來，俄烏戰爭已經打了將近兩年半的時間。
美國一直是烏克蘭的重要軍事支援方，迄今承諾提供價值逾550億美元的武器、彈藥及其他安全援助。
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