遭烏克蘭無人機空襲…俄3座燃料槽起火 國防部長：擊落另外2架無人機

過去幾周以來，希望在談判桌上叫停俄烏戰爭的呼聲越來越高，其中就包括匈牙利總理奧班自行發起的所謂「和平使命」，以及美國共和黨總統候選人川普有關他可以在「24小時之內結束戰爭」的說法。除此之外，英國前首相強森前不久也提出2022年2月俄羅斯發動侵烏戰爭前，烏克蘭的所謂「領土現實」問題。戰爭發生前，烏克蘭的克里米亞半島以及頓涅茨克和盧甘斯克地區的部分地區已經處於俄羅斯的控制之下。

2024-07-25 21:25