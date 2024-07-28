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遭烏克蘭無人機空襲…俄3座燃料槽起火 國防部長：擊落另外2架無人機

中央社／ 莫斯科28日綜合外電報導
接壤烏克蘭的俄羅斯庫斯克州首長史米爾諾夫今天說，烏國昨夜派無人機發動空襲，造成當地1座儲油設施起火燃燒。俄國國防部長貝洛索夫（圖）另外表示，已經擊落原本鎖定莫斯科東方下諾佛哥羅州的2架烏克蘭無人機。美聯社資料照
接壤烏克蘭的俄羅斯庫斯克州首長史米爾諾夫今天說，烏國昨夜派無人機發動空襲，造成當地1座儲油設施起火燃燒。俄國國防部長貝洛索夫（圖）另外表示，已經擊落原本鎖定莫斯科東方下諾佛哥羅州的2架烏克蘭無人機。美聯社資料照

接壤烏克蘭俄羅斯庫斯克州（Kursk）首長史米爾諾夫今天說，烏國昨夜派無人機發動空襲，造成當地1座儲油設施起火燃燒。現場火勢已撲滅，無人傷亡。

綜合法新社與路透社報導，庫斯克州代理州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）在社群媒體平台Telegram發文說，「烏克蘭昨夜派無人機鎖定庫斯克州一座燃料庫發動空襲，造成3座燃料槽起火燃燒」，但消防員已撲滅火勢，現場沒有人員傷亡。

俄國國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）另外表示，已經擊落原本鎖定莫斯科東方下諾佛哥羅州（Nizhny Novgorod）的2架烏克蘭無人機。

庫斯克州的空襲事件未直接造成任何人受傷；該燃料庫的其中1座燃料槽起火後，火勢迅速撲滅。

史米爾諾夫指出，82名消防員使用32部消防裝備奮力撲滅其餘2座燃料槽的火勢。

俄國國防部在Telegram發文說，防空系統在庫斯克州上空摧毀2架烏克蘭無人機。

史米爾諾夫還說，無人機殘骸碎片砸中一些住宅，造成1人受傷。

路透社未能立即核實這些報導；烏克蘭尚未立即回覆路透社的置評請求。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭 空襲

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