遭烏克蘭無人機空襲…俄3座燃料槽起火 國防部長：擊落另外2架無人機
接壤烏克蘭的俄羅斯庫斯克州（Kursk）首長史米爾諾夫今天說，烏國昨夜派無人機發動空襲，造成當地1座儲油設施起火燃燒。現場火勢已撲滅，無人傷亡。
綜合法新社與路透社報導，庫斯克州代理州長史米爾諾夫（Alexei Smirnov）在社群媒體平台Telegram發文說，「烏克蘭昨夜派無人機鎖定庫斯克州一座燃料庫發動空襲，造成3座燃料槽起火燃燒」，但消防員已撲滅火勢，現場沒有人員傷亡。
俄國國防部長貝洛索夫（Andrey Belousov）另外表示，已經擊落原本鎖定莫斯科東方下諾佛哥羅州（Nizhny Novgorod）的2架烏克蘭無人機。
庫斯克州的空襲事件未直接造成任何人受傷；該燃料庫的其中1座燃料槽起火後，火勢迅速撲滅。
史米爾諾夫指出，82名消防員使用32部消防裝備奮力撲滅其餘2座燃料槽的火勢。
俄國國防部在Telegram發文說，防空系統在庫斯克州上空摧毀2架烏克蘭無人機。
史米爾諾夫還說，無人機殘骸碎片砸中一些住宅，造成1人受傷。
路透社未能立即核實這些報導；烏克蘭尚未立即回覆路透社的置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言