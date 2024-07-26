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東協外長會議寮國舉行 中俄外長場邊見面談合作

中央社／ 寮國永珍26日綜合外電報導

俄羅斯外交部長拉夫羅夫和中國外長王毅今天在寮國首都永珍（Vientiane）藉東南亞國家協會（ASEAN）外長會議場合見面，會後各自表示將落實雙方合作架構。

法新社報導，在與王毅會談之後，拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聲明指出，兩人「詳細」討論了東協內部的合作問題。

拉夫羅夫說，「某些國家」以政軍機制建立起「狹隘聯盟」，目的在破壞亞太地區的安全與穩定，這次（雙邊）會議就是在此一背景之下舉行的。

聲明說，雙方還討論了在歐亞大陸實施「新的安全架構」，但未詳說內容。

根據中國官方通訊社新華社報導，王毅表示，面對「外部干擾與障礙」，北京「準備與俄羅斯合作，共同維護一個以東協為中心、開放且包容的區域合作架構」。

這次東協外長會議為期3天，以南海和緬甸衝突為首要議題，而在中俄外長會談的前一天，王毅也在中國國內與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）舉行會談。

中國是俄羅斯親密的政治和經濟盟友，北大西洋公約組織（NATO）成員國視北京為莫斯科對烏克蘭戰爭的「決定性推動者」。

這次中俄外長會談，正值中國和菲律賓在南海緊張加劇之際。美國一直在深化與菲律賓的外交和軍事接觸。北京則堅稱美國「無權」干涉南海。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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