俄羅斯質疑澤倫斯基統治合法性 但稱仍願與烏克蘭談判

俄羅斯公開質疑烏克蘭總統澤倫斯基統治的合法性，不過克里姆林宮今天表示，雖然澤倫斯基仍主政，對於和烏克蘭就結束戰爭展開談判則持開放態度。

路透社報導，克里姆林宮雖聲稱，準備依俄國提出的條件展開談判，仍公開質疑澤倫斯基（VolodymyrZelenskiy）的執政授權，並指出他的5年任期今年5月屆滿，應該舉行大選。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天被問到，在澤倫斯基仍當政時，俄羅斯是否仍準備與烏克蘭談判？

他告訴記者：「俄羅斯大體上對談判採開放態度，但首先我們必須得了解，烏克蘭方面的意願程度，以及烏克蘭方面從主事者取得多大程度的許可。」

培斯科夫在電話會議被追問，克里姆林宮是否設想與澤倫斯基談判，或斷然排除這種可能性？

他說：「這個問題不容易回答，從法律的觀點而論，這個問題（澤倫斯基統治的合法性）得面對，但是從務實觀點而論，我們願意藉由談判達成我們的目標，因此，不同的選項皆有可能。」

今年6月，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）表示，只要基輔當局同意放棄加入北大西洋公約組織（NATO），以及移交莫斯科聲稱擁有主權的全部4個州，願結束烏克蘭戰爭，也就是他所謂的特別軍事行動。

對於普亭的要求，基輔當局隨即回絕，並稱這無異於投降。