與王毅會談逾3小時 烏外長訪陸後稱堅守「2原則」基輔才願意會談

烏克蘭外交部長庫列巴今天表示，基輔願意在烏克蘭的主權和領土完整獲得完全尊重的情況下，和俄羅斯就衝突展開談判。庫列巴前一天在大陸進行「深入且密集」的會談。

路透社報導，庫列巴（Dmytro Kuleba）在烏克蘭外交部發布的視訊演說中重申，沒有基輔的參與，就不會有協議。庫列巴還說，他沒看到俄方願意秉持誠意協商。

庫列巴是莫斯科2022年2月全面入侵基輔以來，訪問大陸的最高階烏克蘭官員。根據訪陸代表團的消息人士，庫列巴和大陸外長王毅會談超過3小時。

庫列巴在演說中說：「我要強調兩點必須堅守的原則。第一，沒有烏克蘭參與，就沒有關於烏克蘭的協議。」

「第二，完全尊重烏克蘭的主權和領土完整。倘若這兩項原則都達成，我們可以開始討論，尋求解決之道。」

烏克蘭外交部稍早引述庫列巴表示，「俄羅斯若願意秉持誠意協商，烏克蘭願意談判」，但他強調「看不出俄方目前有這樣的準備」。

美國即將於11月舉行總統大選，前總統川普有可能重返白宮，俄羅斯近來在烏克蘭東部緩慢推進。川普過去曾揚言切斷提供烏克蘭的重要援助。

大陸是全球第2大經濟體，自詡在俄烏戰爭中扮演中立角色，卻在2022年莫斯科入侵基輔前夕，聲稱和俄羅斯建立「無上限」夥伴關係，並甫於今年5月接待來訪的俄羅斯總統普亭。

大陸還提供俄羅斯外交支持，並協助維持俄國戰時經濟運作。

烏克蘭代表團消息人士在廣州會談結束後告訴路透社，會議的時間「比預期長」，是一場深入且具體的對話」。