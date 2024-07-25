陸斡旋俄烏戰爭 烏表態願談判

北京當局正積極營造其「和平建設者」形象，繼達成促使巴勒斯坦各派和解的外交進展後，隨即投入斡旋俄烏戰爭。烏克蘭外長庫列巴昨日在廣州與大陸外長王毅會談，表態烏方支持大陸在台灣問題上的立場，並強調烏克蘭願意並準備與俄國談判。

庫列巴此行是俄烏戰爭以來，首度有烏國高層訪陸。據大陸外交部消息，會談中王毅強調，大陸始終堅定致力於推動政治解決烏克蘭危機。近期烏俄雙方都不同程度發出願意談判的信號，「雖然條件和時機還不成熟，但我們支持一切有助於和平的努力，願繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用」。

庫列巴則提到，烏方高度讚賞大陸為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設性作用。烏方重視大陸的意見，認真研究了大陸與巴西的「六點共識」。他更指出，「烏方願意並準備同俄方開展對話談判」，談判應是理智和有實質意義的，「旨在實現公正持久的和平」。

路透援引烏方代表團消息指，會談持續三個多小時，較計畫中要長。王毅表態大陸將繼續擴大自烏糧食進口，共同維護物流通道暢通和國際糧食安全；庫列巴則稱烏方支持大陸在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國。

烏克蘭外交部官網則提及，雙方討論的主要議題是尋找制止俄羅斯侵略的方法及大陸在實現持久公正和平方面可能發揮的作用。庫列巴重申，當俄羅斯願意真誠進行談判時，烏方準備在某個階段讓俄方參與談判，但目前俄羅斯還未有此準備。

庫列巴廿二日在烏克蘭駐北京大使館微博發布影片表示，「我們從不希望這場戰爭發生，並希望這場戰爭盡快結束」，還邀請大陸網友評論雙邊關係，許多網友則寫下「侵略者必敗」、「勝利屬於烏克蘭」。

王毅廿三日還在北京會見巴勒斯坦法塔赫代表團團長阿魯勒，強調當務之急是促成各派大團結、大和解，為實現獨立建國創造必要條件。

環球時報發表社評稱，廿三日的北京成為舉世矚目的外交舞台。巴勒斯坦十四個派別的代表在北京歷史性地宣告結束分裂；同一天，庫列巴開始展開對中國的訪問，這是俄烏衝突爆發以來烏克蘭外長首次訪華。社評稱，當今世界兩大熱點衝突地區的當事方，不約而同前來中國尋求政治解決途徑，在某種意義上形成了「外交共振」。