中烏外長會晤為俄烏戰和談鋪路 大陸當下態度如何？

（德國之聲中文網）大陸外交部長王毅周三(7月24日)在大陸南方會見了烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba），雙方呼籲和平，盡早結束俄羅斯發動的戰爭。

大陸將自己定位為戰爭的中立方，並表示不會像美國和其他西方國家那樣向任何一方提供武器援助。然而，大陸是俄羅斯的親密政治和經濟盟友，北約成員國已將北京稱為戰爭的「決定性推動者」。

大陸外交部表示，雙方在廣州市舉行了會談，發言人毛寧告訴記者，他們就烏克蘭危機交換了意見。期間王毅向烏方表示：「大陸和烏克蘭是互為友好國家，雙方交往歷程中沉淀下來的都是友誼合作」。

王毅還指出：「烏克蘭危機已經進入第三個年頭，沖突還在持續，並存在升級外溢的風險。中方始終堅定致力於推動危機政治解決，習近平主席提出『四個應該』，為此提供了重要遵循。」

習近平於2022年俄烏戰爭爆發不久後在和德國和法國領導人舉行視頻峰會時提出了「四個應該」的提議，呼籲各國主權、領土完整都應該得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各國合理安全關切都應該得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應該得到支持。

俄烏戰爭：大陸當下的態度

在此次與烏克蘭外長的會談中，中方強調：「所有衝突的解決最後都要回到談判桌前，一切爭端的化解總要通過政治途徑實現」。中方指出近期俄烏雙方都不同程度地發出願意談判的信號，雖然「條件時機還不成熟」，但中方「支持一切有助於和平的努力，願意繼續為停火止戰、恢復和談發揮建設性作用。」

在加強與烏克蘭務實合作方面，中方表示，將繼續擴大自烏克蘭糧食進口，共同維護物流通道暢通和國際糧食安全。一方面，中方感謝烏方在沖突爆發初期為大陸公民特別是留學生撤離提供的幫助。另一方面，希望烏方繼續采取有效措施，確保在烏中方人員和機構的安全。同時中方「關注烏方的人道主義局勢，將繼續向烏克蘭提供人道主義物資援助。」

庫列巴是自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來訪問大陸的烏克蘭最高級官員。外交部發言人毛寧表示：中方始終堅定致力於推動政治解決危機，「儘管條件和時機尚不成熟，我們支持一切有助於和平的努力，並願意繼續為停火和恢復和談發揮建設性作用。」

據大陸官媒中新網報導，庫列巴在會晤期間表示，「大陸是一個偉大的國家」。此外，「烏方支持陸方在台灣問題上的立場，將繼續堅持一個中國。」烏克蘭「也希望走和平、復甦和發展的道路」，並「相信這些是雙方共享的戰略優先事項」。

法新社報道稱，庫列巴向中方指出「俄羅斯的侵略破壞了和平，減緩了發展」。中新網則報導稱：烏方高度贊賞中方為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設性作用。烏方重視中方的意見，認真研究了大陸、巴西關於政治解決烏克蘭危機的六點共識，烏方願意並准備同俄方開展對話談判，當然，談判應當是理智和有實質意義的，旨在實現公正持久的和平。

庫列巴在大陸的訪問計劃將持續到本周五。

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