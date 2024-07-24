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32%烏克蘭人願割讓土地換和平 民調比例漸增

中央社／ 基輔23日綜合外電報導

根據今天公布的一項民意調查，近1/3的烏克蘭人願意接受向俄羅斯割讓一些領土，好讓戰爭快點結束，比例是一年前的3倍多，但大多數人仍反對放棄任何土地。

路透社報導，基輔國際社會學研究所（KyivInternational Institute of Sociology，KIIS）表示，5月16日至22日對烏克蘭1067名民眾進行調查發現，32%的人同意某種形式的領土讓步，而在一年前僅有10%，去年底為19%。

基輔國際社會學研究所說，55%的烏克蘭人仍反對任何領土割讓。

俄羅斯全面入侵烏克蘭已近29個月，占領了烏國約18%領土，其中包括2014年奪走的克里米亞半島（Crimean peninsula）。烏軍去年反攻行動未能取得重大進展，今年面對俄國攻勢也一直處於不利境地。

這項調查並未詢問受訪者，究竟願意割讓哪些領土，或讓出多大面積。基輔國際社會學研究所表示，受訪者不一定認為，做出讓步等同承認烏國領土屬於俄羅斯。

基輔國際社會學研究所在調查結果聲明中說：「例如，有些人準備好接受部分領土收復時程延後到未來較好的時間點。」

俄羅斯2022年單方面宣布，已兼併烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Luhansk）、赫松（Kherson）和札波羅熱（Zaporizhzhia）4州。

基輔國際社會學研究所執行董事赫魯雪茨斯基（Anton Hrushetskyi）在發布調查結果時表示，烏克蘭人仍然反對不惜任何代價與俄羅斯達成和平解決方案的構想。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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