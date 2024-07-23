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俄國會提案懲罰官兵作戰用智慧手機 軍事部落客批活在另一個星球

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯首都莫斯科勝利公園二戰紀念館展示屬於烏軍裝甲車的區域，一名遊客跟守衛的士兵自拍，攝於5月9日。路透
俄羅斯首都莫斯科勝利公園二戰紀念館展示屬於烏軍裝甲車的區域，一名遊客跟守衛的士兵自拍，攝於5月9日。路透

俄羅斯塔斯社報導，由於電子裝置可能洩露部隊在戰場的位置，俄羅斯國會下院「國家杜馬」已經提案，懲罰在烏克蘭作戰時被抓到使用智慧手機的俄軍。

CNN報導，俄軍已下令禁止公開傳播可能洩露軍人身分或位置的資訊。根據國家杜馬國防委員會支持的一項法律草案，攜帶可識別俄軍或部隊位置的聯網智慧手機，將被歸類為「嚴重違紀行為」，可判處最高拘禁10天，累犯最高拘禁15天。

這項法律還將禁止使用其他意味著「家庭用途」的電子設備；這種設備用於錄製影音及地理定位數據傳輸。

俄烏雙方都利用敵軍手機來識別目標，從照片和訊息爬取資料，追蹤座標與展開攻擊。儘管克里姆林宮承認官兵攜帶智慧手機造成的風險，但俄方軍事部落客仍然批評，此一法律草案表明議員對現代戰爭的本質認識不足。

CNN指出，一位名為「Obsessed with the Z War」的部落客22日在社群媒體「紙飛機」寫道，「老闆們活在另一個星球」。另一位部落客「Veteran Records」則表示，「現今，不只個別專家打仗需要隨身電子裝置，每個士兵真的都需要。這不是一種奢侈品或突發奇想，而是時間和環境決定的一種必然條件」。

「Veteran Records」建議，應打造不會洩露敏感戰場資訊的「受控」隨身電子裝置，而不是手機等「不受控」的裝置，「如果我們自己無法打造，讓我們去問中國人，他們會為了錢做任何事情」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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