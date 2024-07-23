烏克蘭外長：同北京直接對話非常重要

烏克蘭外交部長庫列巴周二（7月23日）抵達北京同中國舉行會談。這是烏克蘭外長自2022年3月俄烏戰爭爆發以來首次訪問中國。從北京方面公布的信息看，此次訪問將持續到周五。

庫列巴在北京表示，「我們要避免在和平方案之間產生競爭。基輔同北京之間直接對話非常重要。」

此前，烏克蘭外交部發布的一份聲明稱，此次烏克蘭外長訪華的主要議題包括尋求結束俄羅斯侵略戰爭的途徑以及在實現穩定和公正和平的問題上，中國可能扮演的角色。

一直以來，美國總統拜登是國際援烏努力的強有力倡導者，拜登總統宣布退出總統競選後不久，烏克蘭外長對北京的訪問引起廣泛關注。

烏克蘭外長庫列巴此次訪華前，烏克蘭總統澤連斯基曾對北京公開提出批評，稱中國協助莫斯科破壞了上個月在瑞士舉行的烏克蘭問題國際和平會議。在那次會議期間，澤連斯基呼籲北京認真參與制定和平議程。

兩周前，中國黨和國家領導人習近平在會晤來訪的匈牙利總理歐爾班時曾呼籲俄烏雙方展開直接的和平談判，並敦促國際社會盡快為促成俄烏雙方停火付出努力。

早在2023年2月，中國就曾提出結束俄烏戰爭12點計劃。今年5月，中國同巴西達成《中國、巴西關於政治解決烏克蘭危機的共識》，簡稱《六點共識》。

專家：北京希望擺脫自身被制裁的困境

卡內基俄羅斯歐亞中心主任加布耶夫(Alexander Gabuev)在回答此次烏克蘭外長訪華的宗旨時，告訴法新社，基輔可能會尋求「說服中國參與第二次和平峰會」。他說：「北京甚至可以要求一個價碼，即便只是派遣特使李輝。」

俄烏戰爭爆發以來，中國為受到西方制裁的俄羅斯提供了支撐經濟生命線。最近數月以來，中俄之間的經濟伙伴關係被置於聚光燈之下，受到西方的密切注視。華盛頓誓言打擊那些幫助莫斯科進行各種銀行轉帳的金融機構，此外，美國和歐洲指責中國出售維持俄羅斯軍事生產所需的零部件和設備，即所謂軍民兩用的物資。

加布耶夫估計，北京本周可能會「試圖利用烏克蘭召集第二次和平峰會的契機，擺脫自身正在加深被制裁的困境」。但另一位分析人士表示，北京可能有意調解一場「對中國企業和利益日益昂貴」的衝突，希望在其中發揮更大作用。

吉林大學助理教授亞歷山大‧杜本（Bjorn Alexander Duben）對法新社表示，「毫無疑問，中國正在持續支持俄羅斯，但有跡象表明，北京越來越擔心支持莫斯科所造成的外交、政治和經濟成本。」

（綜合報導）

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